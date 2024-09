‘MasterChef Celebrity 9’: Lista completa de concursantes del talent de cocina de TVE

TVE arranca su temporada a lo grande este lunes con doble estreno. A las 21:40 horas, la cadena pública estrenará ‘La revuelta’ de David Broncano, su nuevo access prime time para luchar contra ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos y ‘Babylon Show’ de Carlos Latre. Y justo después, a las 22:50 horas llegará la novena edición de ‘MasterChef Celebrity’.

Así, La 1 vuelve a encender los fogones con una nueva edición del talent de cocina producido por Shine Iberia con concursantes famosos. De nuevo, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz serán los encargados de valorar los platos y el recorrido de todos los participantes.

Cristina Cifuentes, Pitingo, Marina Rivers, Juan Luis Cano, Topacio Fresh, Raúl Gómez, Hiba Abouk, Pocholo Martínez-Bordiú, Itziar Miranda, Pelayo Díaz, Rubén Ochandiano, Nerea Garmendia, Jose Lamuño, Inés Hernand, Francis Lorenzo y María León son los aspirantes que sorprenderán en esta nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’.

Así son los concursantes de ‘MasterChef Celebrity 9’

TOPACIO FRESH. Cantante y actriz. Argentina. @topaciofresh

Desde muy joven se interesó por el arte contemporáneo. Ha sido colaboradora de Fangoria, inauguró La Fresh Gallery en Madrid, y actualmente se dedica al comisariado cultural en museos y galerías e imparte masterclass de arte. Aprendió a cocinar muy joven para toda la familia. Ahora lo hace para sus perros, su marido y sus amigos. Borda el pastel de carne, las empanadas argentinas, la paella valenciana y las patatas gratinadas. Además, disfruta de la gastronomía en restaurantes como El Celler de Can Roca y Kaleja. Con frecuencia visita el restaurante de su amigo Ramón Freixa y tuvo la oportunidad de sentarse en El Bulli.

ITZIAR MIRANDA. Actriz. Zaragoza. @itziar_miranda

Ha participado en numerosas series, películas y obras de teatro y es especialmente conocida por interpretar durante 18 años a Manolita en ‘Amar en tiempos revueltos’ y ‘Amar es para siempre’. Compagina su carrera como actriz con su pasión por la literatura. Imparte talleres sobre feminismo y coeducación, además de ser madrina y embajadora de otros proyectos. Gracias al buen hacer en los fogones de su madre y su marido es gran amante de la buena mesa y una viajera gourmet, aunque ‘MasterChef Celebrity’ supone su primera incursión en la cocina. Para exprimir al máximo esta experiencia se está formando con la chef Mar Orozco.

JUAN LUIS CANO. Periodista, escritor y humorista. Madrid. @juanluisgomaespuma

Especialmente conocido por ser el 50% de Gomaespuma. La mayor parte de su carrera es radiofónica, pero también destaca su trayectoria en literatura, televisión, cine y publicidad. Reconocido con 4 premios Ondas, 11 premios AMPE de publicidad, 3 Soles de San Sebastián en el apartado de publicidad o el Micrófono de Oro. Juan Luis dirige la Fundación Gomaespuma y en 2020 creó su productora de contenido. Es del Atleti y le encanta el flamenco y cocinar. Es el encargado de hacer la comida y la cena en casa cada día. La receta que más fama le ha dado es su “interpretación del huevo frito”.

MARÍA LEÓN. Actriz. Sevilla. @marialeonbarrios

Su éxito comenzó junto a Benito Zambrano en ‘La voz dormida’, que le valió la Concha de Plata de San Sebastián, un Goya y un premio de la Unión de Actores. Ha compaginado el cine y la televisión: ‘Carmina o revienta’, ‘Marsella’, ‘El autor’, ‘Con el culo al aire’, ‘Allí abajo’, ‘La casa de las flores’, ‘Heridas’ o ‘Cerrar los ojos’. Tiene muy buen paladar gracias a su tata, su tía Charo y su madre, Carmina Barrios. María empezó a soltarse en los fogones al independizarse. Suele cocinar cuando tiene que “hacer una expresión de amor”. Le encantan las tabernas y los bares de barrio y, en ocasiones, se da un homenaje en algún restaurante especial.

NEREA GARMENDIA. Actriz. Gipuzkoa. @nerea_garmendia

Se dio a conocer en el mítico programa ‘Vaya semanita’. Ha participado en series (‘Los hombres de Paco’, ‘Allí abajo’, ‘La Reina del Sur’ e ‘Itxaso’), películas como ‘Mesa para tres’ y ‘El hogar’, programas como ‘Akelarre’, y obras de teatro como ‘Con taras y a lo loco’. Entra en ‘MasterChef Celebrity’ con muy pocas nociones culinarias, pero los últimos meses los ha dedicado en exclusiva a aprender. Cuenta con grandes amigos cocineros, como Arguiñano. Su abuela Conchi le dejó huella con su recetario, y su padre es un referente para ella, al empezar a cocinar con 78 años. Nerea es un ejemplo de superación y esfuerzo.

RAÚL GÓMEZ GARCÍA. Presentador y humorista. Barcelona. @raulgomez82

Ha sido reportero y colaborador en programas como ‘TNT’, ‘Caiga quien caiga’ y ‘Otra Movida’, y presentador en espacios como ‘Maratón Man’, o los concursos de La 1 ‘Te ha tocado’ y ‘Todos contra 1’. Para él, “comer y compartir son los mejores placeres de la vida”, aunque cocinar no sea lo suyo. Cuando se independizó, su cocina era principalmente de subsistencia, y hoy lo sigue siendo. Admite que sus especialidades culinarias son el sándwich bikini, la pizza y la pasta. Ha corrido en 24 maratones. Le apasiona viajar, porque le permite descubrir nuevos sabores y experiencias gastronómicas.

CRISTINA CIFUENTES. Expresidenta de la Comunidad de Madrid. Madrid. @cristinacifuentes

Expolítica, abogada y funcionaria en excedencia de la Universidad Complutense. Fue presidenta de la Comunidad de Madrid, delegada del Gobierno en Madrid y diputada en la Asamblea madrileña. Actualmente colabora como analista en programas de televisión. Su participación en ‘MasterChef Celebrity’ supone “un importante reto, pues nunca había cocinado”, ya que en casa se ocupa su marido. Sus platos favoritos son las lentejas y la tortilla de patatas sin cebolla. Su primer recuerdo en la cocina es en casa de su abuela. Considera que “comer es un placer” y cocinar para los demás, “algo muy generoso, un acto de amor”.

PELAYO DÍAZ. Diseñador de moda y estilista. Oviedo. @pelayodiaz

Comenzó escribiendo un blog, mientras estudiaba en Londres, donde se graduó en Diseño de Moda y Marketing. En 2015, empezó su andadura televisiva. Ha trabajado de diseñador, fotógrafo, modelo y consultor para firmas de lujo. Reconoce que nunca le ha interesado mucho la gastronomía. Recuerda que a su abuela cocinaba para toda la familia “platos caseros y con mucho amor”. Mientras estudiaba, sobrevivió con cosas básicas. Cuando construyó su casa, le pidió al arquitecto que la cocina pareciera un vestidor, porque no pensaba usarla. A la hora de escoger restaurante, valora más la decoración que la carta.

JOSE LAMUÑO. Actor. Oviedo. @jose_lamuno

Formó parte de la selección española de voleibol y comenzó estudios de fisioterapia antes de centrarse en su verdadera vocación: la interpretación. Ha aparecido en las series ‘El internado’, ‘La que se avecina’, ‘Hospital Central’, ‘Servir y proteger’, ‘Amar es para siempre’ y ‘Una vida menos en Canarias’, y en las películas ‘Cómo sobrevivir a una despedida’, ‘El desconcierto’, ‘Benidorm mon amour’ y ‘La sangre fría’. Cuida mucho su alimentación y cocina platos sanos, coloridos y variados. “Yo cocino, no soy de los que se hacen un sándwich o se van a comer fuera”, afirma.

RUBÉN OCHANDIANO. Actor. Madrid. @rubenochandiano

Tras debutar en ‘Al salir de clase’, ha trabajado en películas como ‘Flores de otro mundo’, ‘Los abrazos rotos’, ‘Biutiful’, ‘Che’, ‘Lobo feroz’, ‘Daniela Forever’, ‘Ya no quedan junglas adonde regresar’, ‘Nora & Ely’ y ‘Zumeca’. También, en teatro, como actor y director, al frente de las obras ‘La gaviota’ o ‘Antígona’. Escribió la novela ‘Historia de amor sin título’ y fue concursante de ‘Traitors España’. Hace cocina de supervivencia y, en el día a día, se alimenta “a base de latas, delivery, tortilla, pasta… cosas sencillas”. Lo que mejor le salen son las patatas a la riojana. Le gusta mucho comer y siente que todo lo que se festeja se hace alrededor de una mesa.

POCHOLO MARTÍNEZ-BORDIÚ. Empresario. Madrid. @pocholoibizaoficial

Ostenta el título de barón. Empezó la carrera de Veterinaria y posee un doble grado en Finanzas y Marketing. Habla cuatro idiomas y es socio fundador de una empresa de vehículos eléctricos. Ha estado en el ejército, ha vivido en Miami y Suiza, ha trabajado en el sector bancario y actualmente reside en Ibiza. Las motos y la nieve son su pasión. Aunque no sabe cocinar, afirma tener “intuición y actitud” y es muy creativo. Desde hace 15 años vive en un camión. No tiene baño ni cocina, solo cuenta con dos hornillos eléctricos, por lo que no cocina demasiado. Recuerda ver de pequeño a su padre guisar caza en los fogones.

FRANCIS LORENZO. Actor. Pontevedra. @francislorenzot

Actor de televisión, cine, teatro y presentador, con una dilatada y exitosa trayectoria en ‘Águila Roja’, ‘Médico de familia’, ‘Compañeros’, ‘Mis adorables vecinos’, ‘El jardinero’, ‘Los enviados’, ‘El Inmortal’ o ‘La Caza’. Su relación con la comida era disfrutar en torno a una mesa con la familia, los amigos… Por ello, su participación en ‘MasterChef Celebrity’ es un verdadero desafío que afronta con el mayor entusiasmo. Su mujer es una fiel seguidora del talent y está encantada con su participación. Incluso le da trucos y consejos culinarios, ya que él no cocinaba nada.

INÉS HERNAND. Abogada, influencer y presentadora. Madrid. @ineshernand

Se dio a conocer cuando estudiaba Derecho, en su canal de YouTube, ‘Inés responde’, donde abordaba cuestiones legales de forma divulgativa. Su trayectoria en RTVE se remonta a 2020, con el programa ‘Gen Playz’, por el que ganó un Ondas. También ha presentado el Benidorm Fest, y es copresentadora de los podcast ‘Dulces y saladas’ y ‘Saldremos mejores’. Solo cocina “por supervivencia” y con elaboraciones básicas. Sus mejores platos son la ensaladilla, las lentejas, el gazpacho y la tortilla de patatas. Prefiere la “cocina insider” y descubrir sitios donde comer y compartir ratos con sus amigos y su pareja. Es muy seguidora de ‘MasterChef’.

HIBA ABOUK. Actriz. Madrid. @hiba_abouk_

Estudió Filología Árabe y se licenció en Arte Dramático. Ha desarrollado su carrera en cine y televisión (‘El síndrome de Ulises’, ‘El corazón del océano’, ‘El Príncipe’, ‘Malek’ o ‘Eva & Nicole’). Autodidacta en la cocina, pero amante de la gastronomía y de los buenos restaurantes, es gourmet desde siempre, tiene muy buen paladar y es una apasionada de la comida sana. Su hándicap es el dulce. Durante años soñó con comer en El Celler de Can Roca y lo hizo realidad con Rossy de Palma. En los últimos años no ha tenido mucho tiempo para meterse en la cocina con sus dos hijos pequeños, pero quien tuvo retuvo.

PITINGO. Cantante. Huelva. @pitingo

Comenzó su carrera a los 13 años cantando por bulerías y fandangos en Ayamonte, y en Madrid creció profesionalmente hasta alcanzar una mezcla multicultural. Es el creador de la “soulería”, que fusiona el sentimiento del flamenco con la intensidad del soul, el góspel y la música latina. En 2006, lanzó su primer disco ‘Pitingo con Habichuelas’, apadrinado por Enrique Morente. Continuó su carrera con ‘Soulería’, ‘Mestizo y Fronterizo’ o ‘Soulería de Ida y Vuelta’. Este año recibió el Castillete de Oro en el Festival Internacional del Cante de las Minas. Afirma que, de no haber sido cantante, hubiera sido cocinero. Es muy creativo y borda las recetas tradicionales de puchero.

MARINA RIVERS. Creadora de contenido. Madrid. @_riverss_

Creadora de contenido y estudiante de Derecho y Economía. Su carrera despegó hace tres años y acumula más de 10 millones de seguidores. También ha demostrado su versatilidad como presentadora en ‘La Velada del Año IV’ de Ibai Llanos. Ha sido embajadora de campañas sobre feminismo, acoso callejero y las elecciones europeas. En ‘MasterChef Celebrity’ quiere demostrarle a su padre que puede conseguir lo que se proponga, ya que se ha independizado. No sabe lo que es la cocina de vanguardia y cuando ha ido a restaurantes de alta cocina se ha quedado con hambre.