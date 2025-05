La organización de 'MasterChef 13' aplica una sanción ejemplar tras la peor prueba de la historia del programa

Este lunes, TVE ofrecía la sexta entrega de 'MasterChef 13' que ha dejado posiblemente la peor prueba de exteriores de la historia. Y es que pese a que era la más sencilla de todas las que se han hecho hasta ahora en todas las versiones del talent show, los aspirantes no han sido capaces de sacar adelante el menú.

En esta prueba de exteriores, los aspirantes de 'MasterChef 13' viajaban hasta Sotogrande en Cádiz para adentrarse en el mundo del polo. Ismael y Víctor como los mejores de la primera prueba de la noche tenían que escoger con qué compañeros no querían cocinar.

Una vez los equipos estaban formados, los jueces de 'MasterChef' les pedían que elaboraran un menú a fuego vivo de cuatro platos para 70 comensales. Eran platos bastante sencillos: unas lentejas, unas mollejas, entraña con patatas y unos alfajores.

Sin embargo, pese a que eran los platos más sencillos de la historia, durante el cocinado ya se veía como tanto el equipo azul como el rojo la liaban. En el caso del equipo azul liderado por Ismael, ya empezaban con errores a la hora de elaborar las lentejas pues las hacían por separado de un caldo sin ningún tipo de sofrito. Al enterarse, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez les pedían que volvieran a hacer las lentejas pero al no tener más producto tenían que reutilizar las que ya habían hecho. Luego en la parrilla también la liaban al quemar los chorizos.

Por su parte, el equipo rojo liderado por Víctor también la liaba hasta el fondo. Para empezar con la entraña pues el capitán decidía hacerla sin limpiarla y quitarle bien la ternilla que sobraba. Cuando Pepe Rodríguez trataba de decírselo, el capitán seguía en sus trece cabreando al chef. "Víctor no escucha, aquí no somos nadie", le decía pepe Rodríguez a María ('MasterChef 12') que trataba de aconsejarles. "Este churrasco está buenísimo y por desgracia lo hago así", le confesaba Víctor. "Te has cargado la carne y si a alguien que sabe le dices que porque no lo quitas al principio le dices que tú lo haces así pues ya no digo nada", le replicaba Pepe Rodríguez.

Por si fuera poco, el equipo rojo tampoco era capaz de sacar adelante un puré de patata ni las patatas asadas. En el postre, tampoco hacían bien su trabajo. De hecho, llegaba el momento de emplatar y no tenían nada, lo que llevaba a que Samantha Vallejo-Nágera tratara de sacar un plato para no dejar a los comensales sin comer. "Cuando más fácil se lo pones más fallan", sentenciaba Pepe Rodríguez al ver el desastre de prueba que estaban haciendo.

Finalmente, el equipo azul no sacaba ni las lentejas y sacaba el plato de las mollejas como podía. Por su lado, el equipo rojo sacaba sus platos sin conseguir que fueran como lo que les habían pedido los jueces. Tras la cata, Pepe, Samantha y Jordi probaban sus platos y eran contundentes. "No te lo puedes comer", comentaba Pepe. "Lo mío es un desastre pero esto... Se lo hemos puesto muy fácil y no se puede comer. Vaya ridículo", sentenciaba Jordi Cruz.

El rapapolvo de los jueces de 'MasterChef 13': "La peor de la historia"

"Aspirantes os hemos planteado el plato más sencillo de la historia de 'MasterChef' y el resultado ha sido el peor de la historia. Los jefes de cocina no habéis estado acertados pero el resto de aspirantes tampoco", les cuestionaba Samantha Vallejo-Nágera.

"Ha sido un desastre y pedir perdón por la mala ejecución que se ha hecho de los dos platos y la mala capitanía que he hecho", reconocía Ismael. "Estamos un poco abochornados y os pedimos un poco de clemencia y de comprensión ya que hemos intentado sacarlo lo mejor que hemos podido", aseveraba por su parte Víctor.

Después, Pepe Rodríguez no dudaba en decirle a Víctor que su capitanía había sido "desastrosa" y que lo que más le había molestado es que no le escuchara cuando tratara de corregirle. Y con respecto al postre cuando Ana trataba de defender que habían hecho alfajores deconstruidos, Samantha Vallejo-Nágera se ponía seria. "Tenéis las narices de llamarlo alfajor deconstruido y no pasa nada", le soltaba la jueza a Ana.

De esa forma, Pepe, Samantha y Jordi no dudaban en mandar a todos los aspirantes de 'MasterChef 13' a eliminación. "Vais todos todos todos a eliminación", les anunciaba Pepe mientras los jueces les entregaban delantales negros a todos. "Esperamos que en el viaje de vuelta hagáis examen de conciencia porque este bochorno os garantizo que no lo volvemos a dejar pasar nunca", sentenciaba Samantha Vallejo-Nágera tras aplicar esta sanción a todos los concursantes.