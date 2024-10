Todos captan lo mismo ante lo visto con Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk en 'MasterChef Celebrity'

TVE ha emitido este lunes la entrega de 'MasterChef Celebrity 9' en la que Álvaro Muñoz Escassi participaba como invitado. Un programa que dio mucho que hablar antes de su emisión pues fue en el que el ex jinete y la actriz Hiba Abouk hicieron tan buenas migas que derivó en una relación.

Fue el pasado mes de junio cuando se habló de una relación entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk después de la ruptura del jinete con María José Suárez. Ambos fueron pillados en una fiesta del turronero con mucha complicidad y poco después salieron en las revistas mientras se besaban en la playa.

Tal y como confesó Álvaro Muñoz Escassi en 'De Viernes' conoció a Hiba Abouk en su visita a 'MasterChef'. Y eso es lo que hemos podido ver este lunes en TVE pues ambos se han visto las caras delante de toda España y en su primer encuentro ya dejaban entrever que algo iba a pasar entre ellos.

De primeras, Hiba Abouk dejaba entrever que quería conocer a Álvaro Muñoz Escassi cuando Jordi Cruz le había dicho que había estado haciendo kitesurf con él. "¿Oye, Escassi por qué no entra a ayudarnos?", preguntaba la actriz. "¿Por qué quieres que entre Escassi?, le repreguntaba Jordi. "Porque cocina muy bien", respondía ella sin dudarlo.

El tonteo de Escassi e Hiba Abouk en 'MasterChef Celebrity'

Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi en la prueba de exteriores de 'MasterChef Celebrity'

Poco después, Álvaro Muñoz Escassi aparecía en las cocinas y se producía el esperado encuentro con Hiba Abouk. "Te traigo a mi profesor de kitesurf", le anunciaba Jordi Cruz. "¿Has aprendido?", le preguntaba ella a lo que Jordi respondía que "no". "¿Es mejor cocinando entonces?", cuestionaba la intérprete mientras ella y Escassi se agarraban. "¿Qué se te da mejor Álvaro: cocinar o ...?", le decía entonces Hiba.

"Escucha una cosa estaba escuchando qué guapo es, qué tío más alto, qué ojos más azules", confesaba Jordi Cruz. "No he dicho eso, no le conocía y le vi en el último 'MasterChef Celebrity' y me sorprendió un montón, me parece que tiene una personalidad increíble y que es muy buena gente", aseveraba Hiba mientras él le pedía un abrazo. "Qué bonita eres, encantado de conocerte", le contestaba él.

Y como era de esperar, este encuentro entre Hiba y Escassi ha dado mucho que hablar en redes sociales. "Pues ya sabemos cuando se liaron" o "así que así surgió el romance entre Hiba y el Escassi" son algunos de los comentarios que se han podido leer.

