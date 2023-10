La denuncia de Pitingo ante el boicot sufrido por su ideología en ‘La Roca’: «Me amenazaron»

Pitingo ha visitado este domingo ‘La Roca‘, el programa de Nuria Roca en La Sexta. Y uno de los temas que ha centrado la conversación ha sido el precio que el cantaor ha pagado por sus posicionamientos y manifestaciones políticas. A menudo cargadas de gran polémica.

Una de las que han rescatado tiene que ver con su llamamiento en las elecciones generales del 23-J para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa. «Tenemos que ir a votar en masa para quitar a este presidente sinvergüenza, malo y que solo se quiere a sí mismo», escribió en su cuenta de Twitter, ahora X.

Las críticas le cayeron por doquier y, por ello, Nuria Roca le ha planteado una pregunta muy directa: «¿Qué es más peligroso hablar de política o de mezcla de música? Porque en un principio también te criticaron mucho por eso». «Por eso mismo estoy acostumbrado ya, es decir, yo he ido a contracorriente siempre desde que nací, desde que era chico», ha declarado Pitingo inicialmente.

«No he estado conforme nunca con nada, ni he pensado igual que la gente, ni pienso pensar igual que la gente«, ha advertido. «Yo voy a lo mío y puede ser que tenga o no razón, por supuesto, pero, no voy a cambiar mi forma de pensar. ¿Por qué voy a cambiar mi forma de pensar?», se ha preguntado el artista.

Pitingo: «Estamos en un momento en el que es peligroso hablar de política«

«Estamos en un momento en el que es peligroso hablar de política», ha sentenciado Pitingo. «Algún dolor de cabeza te habrás llevado», se ha interesado Nuria Roca. «Sí, y amenazas con mi hijo», ha revelado. «¿Y cómo lo has manejado?», le ha cuestionado la presentadora.

«Me llamaron al teléfono de mi mujer y amenazaron con que le iban a hacer un ‘regalo’ y tal y que no hablase más de política. Fui a la Policía y resulta que habían llamado de un locutorio. Así que dos meses de escolta que le puse a mi hijo por si acaso», ha confesado. «Al final fue una niñata de 18 años y ni denuncié. Y podría haber denunciado a mucha gente más porque a mí se me ha llamado ‘gitano nazi’ y digo yo: ‘el que dice eso es gilipollas'», ha añadido. «Ya te aseguro yo que sí», le ha replicado Juan del Val, dándole la razón. «Es una absurdez tan grande», ha criticado el andaluz.

«Yo no he tenido pelos en la lengua nunca, la verdad, y políticamente nunca me había mojado. Lo que pasa es que luego vi cosas que dije: ‘que yo las he vivido’. Cuando dije lo de Bildu, que no estaba de acuerdo, pues oye, he vivido en cuarteles de la Guardia Civil toda mi vida y he vivido con la foto ahí de Otegui toda la vida en busca y captura», ha comentado Pitingo al tiempo que ha lamentado que, en aquella época, su familia y él vivían oprimidos y atemorizados al ser su padre Guardia Civil.

«Ahora puedes decir lo que te dé la gana», le ha animado Nuria Rosa. «La de intentos que ha habido para que no cante en sitios o no vaya a sitios ha sido una cosa bárbara, algún día lo contaré todo», ha avisado él antes de marcharse del plató.