Juan del Val hace esta sonora recomendación a Aitana en ‘La Roca’ ante todas las críticas

Desde hace una semana no se habla de otra cosa. Aitana Ocaña ha estado en boca de todos por los bailes sexys que se está marcando en sus últimos conciertos tras arrancar su gira «Alpha tour». Son muchos los que en los últimos días han criticado a la cantante como es el caso de Patricia Pardo tachándola de «hipersexualizar» a los niños. Ahora ha sido Juan del Val el que se ha pronunciado.

Así, ‘La Roca‘ se hacía eco este domingo de cómo Aitana se derrumbaba este sábado en su concierto de Málaga y rompía a llorar frente a su público después de poderle la presión por las críticas que ha recibido esta semana por algunos padres que cuestionan que Aitana haga bailes sexys y sensuales teniendo mucho público infantil.

La primera en mojarse era Nuria Roca al decir que «Aitana puede hacer encima de un escenario lo que le de la gana». «Y el padre que no quiera que no lleve a los niños», sentenciaba la presentadora. Algo en lo que estaba de acuerdo su marido Juan del Val, que no dudaba en sacar la cara por la cantante.

«Aitana puede hacer encima de un escenario, como todo el mundo, lo que le dé la gana», aseveraba Juan del Val de primeras. «Y yo modestísimamente lo que le recomiendo a Aitana es que no haga ni puñetero caso. Esas lágrimas son producto de la presión de muchísimos ataques en redes. Pero es que la gente no tiene que tener redes. Si no hay más que tontos», añadía el escritor.

Por su parte, Berni Barrachina ponía sobre la mesa cómo muchas de las críticas que había recibido en redes sociales procedían de bots. «Buscando tuits de padres que se quejaran de este tema hemos encontrado dos y uno que se repetía millones de veces por un bot. Resulta que lo que le han criticado son tres», defendía el colaborador.

«Me parece muy interesante porque luego hay bastante gente que toma decisiones en base a esas críticas que son mentira. Y los medios de comunicación ,supuestamente serios, se ponen a hacer noticias y titulares en base a tres tuits de un señor que no habrá hecho nada en su puñetera vida y se pone a criticar a Aitana y a cualquiera. Vamos a olvidarnos ya», concluía Juan del Val.