Patricia Pardo condena lo que hizo Aitana en su último concierto: «Esto no es aconsejable»

Aitana ha arrancado el ‘Alpha Tour’ en Valencia con mayúscula polémica. Su drástico cambio de registro ha causado gran controversia, llegando a hablarse de «provocativas coreografías» y de bailes «demasiado sugerentes» y «subidos de tono». Sobre ello se ha pronunciado Patricia Pardo en Telecinco.

«Yo no he estado nunca en un concierto de Aitana, a mí las imágenes no me escandalizan si voy con una criatura de 8 años, pero tú puedes hablar con conocimiento de causa», ha opinado primero Joaquín Prat antes de dar paso a la implacable opinión de su compañera de ‘Vamos a ver‘.

«Yo no estuve en el concierto, pero mis hijas sí estuvieron en el concierto. Yo no sé si esto es nuevo, porque estamos hablando de la transformación de Aitana, pero tú sabes perfectamente que todos los días en la mesa de actualidad abordamos el tema de la hipersexualización de la infancia, el consumo de pornografía… Pues a mí, personalmente, no me gustaría que mi hija de cinco años reprodujese ese tipo de bailes en la alfombra de mi casa. No me gustaría», ha sentenciado Patricia Pardo en primer lugar.

«Desde tu punto de vista, ¿esto es hipersexualización?», le ha cuestionado Prat. «Sí, para mí sí lo es», ha aseverado ella. Y es que en las imágenes se aprecia a Aitana bailando sobre la pelvi de uno de los bailarines. «¿Y esto es pornografía?», ha rebatido el periodista. «Pornografía no, pero hipersexualización de la infancia sí. Una cosa es que lo consuma un mayor de edad, un chico o una chica de 16 años, pero para una fase infantil yo creo que esto no es aconsejable», ha concluido una Patricia Pardo muy dura con la cantante.