Patricia Pardo, abochornada con lo sucedido en la pantalla de Telecinco: «Es una vergüenza»

Patricia Pardo y Joaquín Prat han dedicado gran parte de su magacín ‘Vamos a ver’ a tratar la tragedia mortal en una discoteca de Murcia. Fueron tres los locales afectados por el terrible incendio, pero las 13 víctimas mortales que se ha cobrado se sitúan todas en la sala Fonda, sobre la que pesaba una orden de cese de actividad y precinto desde octubre de 2022 como así han trasladado desde el Ayuntamiento este lunes.

Al parecer, Fonda era una segregación ilegal de Teatre, donde presuntamente se podrían haber iniciado las llamas. Y las discrepancias entre el consistorio y la discoteca se han sucedido. Mientras las autoridades municipales acusan a la sala de incumplir con esa orden de cese, la portavoz de Teatre niega las acusaciones.

Así, el programa matinal de Patricia Pardo y Joaquín Prat ha hablado con el abogado de los propietarios de la discoteca Fonda en directo. El letrado ha insistido en lo sus clientes «no eran conocedores» de esa orden de cese confirmada por el Ayuntamiento y ha declarado que ha entrado en los medios «porque mis clientes están siendo machacados públicamente».

Acto seguido, tras ser preguntado, ha confrontado la versión del Ayuntamiento respecto al origen exacto y la causa del fuego. «Nosotros trabajamos con una hipótesis totalmente distinta a la que están barajando. Nosotros tenemos la hipótesis de que se inició en Teatre y se transmitió a la Fonda», ha aseverado.

Y cuestionado por qué, su respuesta ha levantado ampollas, pues ni Policía Judicial ni Bomberos han sido capaces aún de hacer tales afirmaciones: «Es una cuestión de deducción. Si poco antes de que se produjeran las llamas en Teatre, estaban trabajando con cañones de fuego frío y esos cañones llegan a una altura elevada y después se inician las llamas en una zona muy próxima a donde estaban los cañones, pues por eso planteamos esa hipótesis. Nosotros hemos visto unos vídeos».

Tras escucharle, Joaquín Prat ha sido contundente: «Digo yo que a los propietarios, cuando se ponen a gestionar una sala de fiestas, les tiene que constar si tienen o no la licencia más allá de que el Ayuntamiento se la haya revocado o no de la haya otorgado. Tendrán que saber si han tenido licencia alguna vez los dueños de la Fonda. ¿La han tenido alguna vez?».

«La documentación está en la discoteca calcinada», ha respondido el reportero a Prat y a Patricia Pardo en base a las palabras del abogado en cuestión. «La documentación yo no la he visto, porque se ha quemado en el incendio. Yo sé que hay una licencia de discoteca, que el Ayuntamiento hizo dos inspecciones, una de insonorización y otra relativa a algún material inflamable, y se subsanó», ha comentado.

«¿Y por qué sale ahora el Teniente de Alcalde que no existía licencia desde el 2022?», le ha rebatido el periodista. «Es tan sencillo como que, si no tenían licencia, se lo habrán comunicado a alguna persona y, si no hay licencia, lo lógico es que vengan y digan ‘cierro'», ha apuntado el representante legal de Fonda, desplazando la responsabilidad del consistorio.

Una vez completada la conexión en directo, Joaquín Prat ha cuestionado que el abogado «se atreva a aventurar una hipótesis de lo que puede haber provocado el incendio cuando ni siquiera lo ha hecho la policía científica ni los bomberos». Y ha sido ahí cuando Patricia Pardo ha explotado ante lo que acababa de presenciar: «Esto es una vergüenza. Lo que acabamos de vivir ahora mismo es de un bochorno. Es increíble».