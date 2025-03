Pelayo Díaz se enciende con Terelu Campos en 'Supervivientes' y viven un gran desencuentro

El paso de Terelu Campos por 'Supervivientes 2025' está dando mucho de lo que hablar tanto dentro como fuera del reality. En esta ocasión, el fantasma del futuro ha protagonizado una monumental bronca con Pelayo Díaz, quien no se ha cortado a la hora de pararle los pies. Todo ha comenzado con una queja de la hermana de Carmen Borrego sobre unas lentejas: "Cualquiera diría que están tiernas". "El caso es quejarse Terelu", le ha asestado el estilista.

Ante ello, Terelu no se ha quedado callada y ha comenzado una dura trifulca entre ambos. "Las lentejas tiernas no están. Ojalá (estuviesen como los kikos), pero los kikos están más ricos". Al escucharla, Pelayo ha contraatacado con sorna: "Terelu, no te me rompas un diente eh". "No me toques los huevos", le ha respondido ella. Un comentario que poco o nada le ha gustado al asturiano: "A mí no me calientes Terelu. Te voy a decir una cosa, a mí no me hables así. A mí me hablas con respeto como yo te estoy tratando a ti y todos. No nos digas no nos toques los cojones. Con respeto no es eso".

"Es una expresión", se ha explicado Terelu Campos. Una explicación no válida para su compañero: "Conmigo educación porque te estoy tratando con educación".Terelu Campos ha seguido en sus trece: "Yo trato a todo el mundo con respeto, te acabo de tratar con respeto... Yo soy educada con todo el mundo y nadie podrá decir que soy maleducada". "Entonces no me vuelvas a decir no me toques los cojones", le ha advertido el estilista.

La feroz crítica de Pelayo Díaz a Terelu Campos

La bronca entre Pelayo Díaz y Terelu Campos no ha quedado ahí y es que, poco después junto a sus compañeros, el concursante se ha desahogado. "Yo la trato como una madre y mi madre nunca reaccionaría así, nunca diría no me toques los cojones. Mi madre es una señora y no habla mal a nadie. No te tienes que levantar para que te demos de comer, te lo llevamos a la boca, encima sé un poco más agradecida", han sido las palabras de Pelayo.

Lejos de quedarse ahí, el superviviente ha proseguido diciendo: "Lo mínimo que te pido es que no me hables mal porque no soy tu mayordomo. Si no, a pescar". Junto a más compañeros, el concursante ha añadido: "Se cree que estamos en el Marbella Beach Club y no somos sus sirvientes. Y encima se queja... Eso es lo que no le permitiría a nadie, ¿por qué a Terelu sí que se lo tengo que permitir? Yo no le hablo así a nadie a no ser que estemos en una discusión fuerte y esa persona me importe una mierda... Ella está acostumbrada a tener servicio y está en la playa como si estuviera en una hamaca".

"Me parece muy triste": Terelu Campos estalla ante las críticas

Tras escuchar a su compañero, Terelu Campos ha tomado su turno de palabra: "Me parece muy triste. Yo todas las mañanas que se ha partido el coco he ido a lavar el coco porque no tengo fuerza de cortar el coco, ya me encantaría. He ido siempre. lavar el coco y siempre lo he llevado limpio a los demás. ¿Que soy una señorita? Exactamente igual que ellos. No sé pescar, pero que no se preocupen que me he tomado un trocito así de pescado. Podrían tener la honestidad de saber que el día de las pruebas yo siempre intento ponerme la mitad de la comida que ellos porque tienen que hacer la prueba y yo no. Eso claro, no queda bien".

Por su parte, Pelayo Díaz ha rectificado asegurando: "La discusión es sobre tus formas cuando algo no te gusta. No has escuchado la anterior conversación". "La primera que ha comido las lentejas he sido yo, ahora si queréis mentimos y las lentejas están tiernas", ha soltado con sorna la malagueña antes de abandonar el oráculo a petición de Sandra Barneda.

"Yo me marcho, Dios sabe que me marcho, ala. Ha sido un placer y siento que creáis que ha sido una señora a la que le hacen todo porque he colaborado todo lo que mi cuerpo ha dado", ha soltado con cierto enfado. Sin embargo, Pelayo ha vuelto a soltarle: "Tú sabes lo que es un reality". Un comentario que ha encendido a Terelu Campos a la que se le podía escuchar decir: "No miento, yo lo que no cuento es una mentira". "A nosotros no nos dejes de mentirosos tampoco", ha zanjado el estilista.