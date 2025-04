'De Viernes' levanta el "veto" a 'Sálvame' con Carmen Borrego, que denuncia "presiones" de su equipo

Tras el tenso enfrentamiento protagonizado por Jessica Bueno y Jota Peleteiro, este 4 de abril '¡De viernes!' ha llevado a cabo una sesión de mediación familiar entre Carmen Borrego y José María Almoguera. Madre e hijo consiguieron poner fin a sus rencillas y acabaron la sesión dándose un emotivo abrazo.

Para entender el origen de la mala relación entre ambos hay que remontarse a la época en la que Carmen Borrego colaboraba en 'Sálvame'. En concreto cuando el desaparecido espacio destapó una conversación privada en la que su nuera, Paola Olmedo, criticaba a ella y a su familia.

Así lo recordó la hija menor de María Teresa Campos en el programa nocturno de Telecinco: "En ese momento trabajaba en un programa en que este tipo de cosas eran una auténtica bomba de relojería". "Parar eso era muy difícil. El desaparecer en ese momento casi es peor. Si yo desaparecía, iban a hacer mucho más daño", prosiguió contando, sin mencionar en ningún momento el nombre del formato.

La exclusiva que Carmen Borrego dio sigue causando fricciones con José María Almoguera, y ahora confiesa qué planea hacer con el dinero que ganó.



Carmen Borrego destapa el chantaje que sufrió de 'Sálvame'

En ese momento, su hijo le interrumpió para matizar sus palabras: "Sí, pero no. Yo también estoy ahora en esto y cuando tú no vas, no lo sacan igual". "A ti te lo sacan para ver tu reacción. Si tú no vas, ese tema se trata más de soslayo", añadió José María Almoguera. A raíz de esto, Carmen Borrego desveló las fuertes presiones que, según ella, recibía para no dejar el programa. "Eso es en lo que hacemos ahora, en este momento, en ese programa no era así", aseguró la colaboradora de 'Vamos a ver'.

"A mí se me dijo que si yo no iba, iban a sacar otras cosas que tenían grabadas que eran peores", desveló la hermana de Terelu Campos ante su hijo sobre el supuesto chantaje de 'Sálvame'. Tras lo cual lanzó una reflexión: "¿Qué tenía que haber consentido que nadie me dijera esto? Pues seguramente no". Por ese motivo, José María Almoguera tomó la decisión de dejar de ver la televisión y distanciarse de su madre: "Necesitaba que se parara".

"José María me pidió que dejara de trabajar, y no que lo dejara de hacer durante unos días, sino que dejara ese programa y que él me pagaba lo que suponía que dejara de trabajar", reconoció Carmen Borrego. "En ese momento dije que yo no podía dejar de hacerlo", sentenció. Si bien su hijo dejó claro que no llegó a "chantajear de ninguna manera" a su madre para que dejase 'Sálvame'.