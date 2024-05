Ana María Aldón pasa a la acción con Ortega Cano y anuncia medidas por este detonante

Parecía que la relación entre Ana María Aldón y su exmarido, José Ortega Cano, estaba más calmada. Es por eso que a todos nos ha sorprendido el anuncio que ha hecho la diseñadora este sábado, 4 de mayo, en ‘Fiesta’, programa en el que colabora.

La gaditana ha anunciado que va a emprender medidas legales contra el torero por, según ella, «no cumplir con sus obligaciones». Los colaboradores del magacín vespertino de Telecinco estaban comentando la última demanda de Cándido- Pumpido, cuando Luis Rollán ha asegurado que siempre había que denunciar, ya que si no «pasan por encima de ti». Un comentario que iba dirigido a su compañera, Ana María Aldón, quien no dudaba en darle la razón.

El resto de colaboradores, y la propia Emma García, querían saber qué es lo que pasaba. Era entonces cuando la diseñadora revelaba que había tomado acciones legales contra su exmarido y padre de su hijo. «Habrá que tomar cartas en el asunto. Hay que cumplir con todas las obligaciones y a veces no se cumplen», explicaba ella, aunque sin querer entrar en muchos detalles.

Ana María Aldón, disgustada con la actitud de Ortega Cano

Al parecer, Ortega Cano no está cumpliendo el acuerdo al que habían llegado por el cuidado del hijo que tienen en común, José María. Ana María Aldón se mostraba muy molesta ya que ella seguía en silencio, sin hablar, mientras hay quien la sigue tachando de ser una persona «aprovechada».

Como su compañera no quería hablar, Luis Rollán era el encargado de contar que Ana María «está pasando un mal momento, quiero que dé un paso al frente y que cuente las cosas. Cuando digo que las cosas hay que denunciarlas, hay que denunciarlas, todas. Son cosas que a mí me duelen. Que vaya por delante que no tengo nada en contra del padre de su hijo, su ex, pero esta señora está expuesta a comentarios de todo el mundo, dicen que es aprovechada… Nunca la he escuchado ni un solo comentario malo sobre él».

El periodista está cansado de ver a Ana María Aldón durante tanto tiempo «tragando en silencio» y por ello quiere que las cosas se pongan en su sitio. La colaboradora le daba la razón, reconociendo que llevaba mucho tiempo viendo como su exmarido no cumplía con sus obligaciones: «Está en cauce y en vía de solucionarse las cosas. Cada uno tiene sus obligaciones. Yo cumplo con las mías y los demás, también. Estoy en vías de denunciar».

A la hora de abordar este asunto, la diseñadora se mostraba triste y afligida. Hasta tal punto que preocupaba mucho a Emma García, quien le preguntaba si iba a poder continuar con el programa. Ella le contestó que sí con una tímida sonrisa, y, de hecho, se puso al frente de su sección.