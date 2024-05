Emma García se planta en ‘Fiesta’ ante visto con Rodolfo Sancho: «Me he cabreado»

Este sábado 4 de mayo ‘Fiesta‘ ha emitido el tenso encontronazo protagonizado por Rodolfo Sancho con uno de los reporteros del programa. Hace unos días, José Ángel Leiras se desplazaba hasta Tailandia para cubrir los últimos días del juicio contra Daniel Sancho.

Nada más conectar en directo con el espacio vespertino de Telecinco, Leiras reconocía estar «cabreado y decepcionado». Será el próximo 29 de agosto cuando se conozca la sentencia, aunque desde ‘Fiesta’ aseguran que «no hay ninguna certeza en cuanto al veredicto».

El periodista explicaba que «nosotros en el programa, además de cubrir el juicio de Daniel Sancho, hemos grabado otros reportajes. Os adelanto que la semana que viene podrán ver los apartamentos donde ocurrió todo y otro de los reportajes que hemos hecho es sobre el turismo».

Según José Ángel Leiras, «queríamos mostrar cómo es la otra Tailandia, grabando en la playa… Entonces nos acercamos a un centro de masajes para grabar y, en ese momento, con la cámara encendida, escucho a alguien que grita: ‘Leira, Leira, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás grabando?’. En ese instante, veo que Rodolfo Sancho estaba ahí y se gira y nos da la espalda, muy enfadado».

El enfado de Emma García con la portavoz de Rodolfo Sancho

Es en ese instante cuando se crea un fuerte encontronazo entre ‘Fiesta’ y Carmen Balfagón, portavoz de la familia de Rodolfo Sancho: «Me empiezan a pedir explicaciones, que si tenemos permisos, porque aquí no se puede grabar, ¿por qué estás grabando aquí?». Según explicó el reportero, hay una parte grabada y la emitirían en directo en el programa.

Emma García no daba crédito a lo ocurrido: «Me has dejado un poco contrariada. Carmen Balfagón trabaja con nosotros, colabora con nosotros, tenemos muy buena relación y especialmente contigo, Leiras. Por eso me extraña que no haya hablado tranquila y haber confiado en nosotros. No entiendo ese momento de tensión, porque hoy iba a estar con nosotros, iba a hablar de todo lo que ha sucedido».

«No lo entiendes tú y no lo entiendo yo, porque me cabreo y me descabreo, pero la decepción se queda», reconocía el periodista. «Me quiero enterar de una cosa. ¿Carmen no está ahora en directo por este momento de tensión?», le preguntó la presentadora. A lo que su compañero contestó que «no lo sé, ahora te explico, te sigo contando. Minutos después de esto, nos fuimos y yo le escribí un mensaje: ‘El directo es a las 10 de la noche, dime dónde lo hacemos, ¿prefieres que sea en tu hotel?'».

Según Leiras, en ese momento «cuando hablo con ella, me dice que tengo una cena que hasta las 6 no puedo. Personalmente, me parece feo y decepcionante». Emma García tampoco se quedaba atrás en su enfado, y mostraba su indignación con Carmen Balfagón: «Me ha cabreado».