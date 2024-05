José Antonio León planta cara tras verse implicado por esta fuerte polémica en ‘De Viernes’

A José Antonio León le ha caído un chorreo de críticas y ataques desde que en la pasada entrega de ‘De Viernes’ asegurara que un supuesto amigo de Gorka Ibarguren se había puesto en contacto con él para informarle de que el concursante había entrado en ‘Supervivientes’ con el plan de ser desleal a su novia y alcanzar notoriedad. Todo, después de que Kiko Jiménez afirmara en ‘Supervivientes’ que vio al joven comiéndose la boca con Marieta cuando no grababan las cámaras.

El colaborador, antiguo reportero de ‘Sálvame’, dijo que había hablado con uno de los mejores amigos del vasco: «Tengo el testimonio de Jaime Polvillo, amigo y confidente de Gorka, que asegura que Gorka ya tenía todo esto planeado, que le da absolutamente igual su novia y que si se enamoraba dentro de ‘Supervivientes’ se iba a dejar llevar. Tengo los audios y las fotos de ellos juntos».

Sin embargo, esta información se le volvió totalmente en contra a José Antonio León por la identidad de la persona que se había presentado ante él como «amigo y confidente» de Gorka Ibarguren. Y es que Polvillo coincidió con Gorka en ‘El Conquistador’ de TVE, pero de amigos poco y de confidentes mucho menos.

Así, los seguidores de Gorka en ‘Supervivientes’ e incluso amigos suyos se echaron encima del periodista, cuestionando su profesionalidad, su credibilidad y su rigor. Fue el caso de David Seco, su defensor en plató. «Tu rigor periodístico en ‘De Viernes’ hablando de @gorkaworkout ha dejado mucho que desear. Lo peor es que intuyo que sabías que lo que contabas era mentira. Das pábulo a personas que no están en sus cabales, podías contrastarlo con los que sí somos sus amigos», le replicó en X.

@Joseantonioleon a la persona que mencionas, ni trata ni sabe nada sobre @gorkaworkout le escribió amenazándole con hablar mal de él si no le llevaba de defensor a las galas de @Supervivientes, nos lo tomamos a risas y no pensábamos que nadie fuera capaz de hacerse eco de él. — david seco (@davidseco1) May 11, 2024

Pues bien, ahora que se ha confirmado por boca de Marieta que esos besos «eléctricos» existieron, José Antonio León se ha envalentonado y ha echado un pulso a quienes le han acribillado en las últimas horas: «A ver si todos los que me habéis escrito del círculo de Gorka diciendo que me inventaba las cosas y no contrastaba en ‘De Viernes’ me volvéis a escribir dándome las gracias por lo que acaba de confesar Marieta en @Supervivientes«.

En cualquier caso, que la exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones 7’ haya confesado que sí ha habido un tonteo con Gorka, contradiciendo su primera versión, no hace válida la información que le facilitó a José Antonio León ese supuesto amigo que no es tal.