Manu Tenorio reacciona con toda contundencia ante el revuelo por su opinión de ‘Zorra’

La victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest 2024 con su canción ‘Zorra’ está en boca de todos. Y como era de esperar, hay división de opiniones entre los que celebran su candidatura y los que la critican. Entre estos últimos, se encuentran algunos rostros conocidos como Federico Jiménez Losantos o Manu Tenorio.

De hecho uno de los primeros en sentenciar el tema, con el que el dúo formado por María Bas y Mark Dasousa nos representará en Eurovisión 2024 el 11 de mayo, fue el ex-concursante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ a través de su cuenta de «X».

«Cuando ya en este caos social en el que vivimos, toca techo cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía, a la belleza… Pero entiendo que todavía hay gente que pone en práctica eso de que lo importante es que hablen», empezaba diciendo Manu Tenorio provocando una auténtica lluvia de críticas.

Tras el revuelo generado por su opinión, el andaluz exponía en otro tuit que él no criticaba a Nebulossa sino su canción. «También quiero dejar muy claro que yo he opinado sobre la canción, no sobre los artistas que la interpretan. Que me merecen el mayor de los respetos!», defendía.

Manu Tenorio denuncia los insultos y descalificaciones por su opinión de ‘Zorra’

Sin embargo, con cada mensaje que ponía en su cuenta de «X», Manu Tenorio generaba aún más lío. Tras todas las críticas recibidas y sobre todo tras los insultos que ha percibido en las últimas horas, Tenorio se ha visto obligado a defender su postura.

«Bueno familia ahora ya nos vamos a poner serios, los insultos y descalificaciones definen más al que las escribe que al quien van dirigidos. Yo jamás he insultado a nadie solamente he dado mi opinión sobre el tema, sobre la canción. El grupo y el autor me merecen el mayor de los respetos, porque yo sé lo que es estar ahí. Y por supuesto el hecho de que a mí no me guste la canción no significa que yo no les desee lo mejor, porque repito, yo he estado ahí y sé la ilusión y las emociones cuando te ves cerca de un sueño», exponía Manu Tenorio.

«Y sinceramente, ojalá ganen porque a yo siempre deseo que a la gente le vaya bien. Y aunque algunos no lo entendáis, es perfectamente compatible que tú respetes a unos artistas autores y no estés de acuerdo con alguna de sus composiciones y se lo digas. Y por ello, no estamos ni injuriando, ni insultando ni machacando a nadie. Pero bueno, seguro que mucho de vosotros y vosotras sois más felices descargando vuestra ira en las redes pues lo siento mucho por vosotros, estáis demostrando que sois pobres de alma», sentenciaba en otro hilo de tuits.

