Federico Jiménez Losantos prende fuego con semejante palo a Nebulossa por ir a Eurovisión

Desde que Nebulossa se proclamara ganadora del Benidorm Fest 2024 para dar el gran salto a Eurovisión, no se habla de otra cosa en televisión y radio. Y en la tertulia sobre crónica social de la mañana de Federico Jiménez Losantos en esRadio no han podido resistirse a entrar de lleno en la conversación social.

Como era de esperar por la línea editorial de su espacio radiofónico, el locutor se encuentra entre ese sector del público que no ve con buenos ojos que ‘Zorra’ sea el tema que nos represente en el certamen musical europeo. Ya no solo porque lo considere de mal gusto por llevar una palabra supuestamente malsonante, sino por no tener gracia ni tampoco una buena coreografía.

Federico Jiménez Losantos ha compartido su primera impresión al enterarse del resultado de la final del Benidorm Fest que coronada a Nebulossa como flamante ganadora. «No podía creerlo después de lo que hace dos años hizo Chanel», ha asegurado.

Y es que, para él, la cantante hispanocubana, que nos elevó al tercer puesto en Eurovisión 2022, es el modelo a seguir. «El modelo es Chanel con una canción graciosa y original. A Eurovisión tienes que llevar algo bueno o si no, no ganas», ha sentenciado Losantos.

«A todos en Eurovisión les gustan las buenas canciones con buena coreografía y con gente guapa, o que tengan gracia. Esto no tenía gracia, son gente mayor, es un karaoke del Imserso», ha soltado a continuación, siendo un lamentable ataque al dúo María Bas y Mark Dasousa.

En ese sentido, Federico Jiménez Losantos no solo carga contra la mala puesta en escena y el escaso gusto de la actuación de Nebulossa, también se atreve a decir que María «no tiene voz» y que el simple hecho de ser reivindicativa y transgresora no debería haberle llevado a la victoria del Benidorm Fest 2024.