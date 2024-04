Lorena Castell deja retratada a Malena Gracia en ‘El Hormiguero’: «Me copió el show»

Lorena Castell fue la invitada estrella de ‘El Hormiguero’ este martes, y no solo arrasó con su triunfal entrada entre confeti. La presentadora visitó a Pablo Motos para hablar sobre su show ‘Bingo para señoras’ pero acabó confesando las tensiones que había vivido con algunos invitados al espectáculo. Fue ahí cuando señaló a Malena Gracia.

La vedette comenzó recordando con cariño la intervención de la intérprete de ‘Loca’ en su espectáculo cuando Motos le preguntó. «Malena Gracia salió sin el micrófono y se puso a cantar sin el micrófono… La tuvimos que volver a presentar y todo», recordó Castell, que entonces se dirigió a cámara algo más seria.

Lorena Castell cuenta como Malena Gracia le intentó robar los bailarines

«Malena Gracia, muy graciosa, que luego ella hizo un bingo también y llamó a mis bailarines para contratarlos. Tía, ¡píllate a otros!», espetó Lorena Castell mientras el programa subía la música de tensión. Entonces, Pablo Motos en un intento de aclarar la situación, le preguntó directamente: «¿Malena Gracia te copió el show?».

Pablo Motos y Lorena Castell en ‘El Hormiguero’

«Bueno, me copió el show. Me dijo ‘ay pues mira, voy a hacer yo uno también los fines de semana», explicó la showgirl de ‘Bingo para señoras’, que al ver que Motos no pensaba parar con las comparaciones, decidió enterrar el hacha de guerra y quitar hierro al asunto. «Hacía bingo… y con tus bailarines», insistió el presentador antes de ser cortado.

«Pero bueno está bien, porque mira, hay muchos más bingos desde que lo hacemos en Madrid y está muy guay porque así hay más ofertas. Y cómo ahora además nos vamos a ir pues hay hueco», aseguró Lorena Castell, que minutos antes había anunciado que su espectáculo cruzará el charco hasta Miami próximamente y dejó entrever Las Vegas en el horizonte.

Pero las sorpresas de la presentadora no acabaron ahí, hubo un momento en el que Pablo Motos tuvo que parar la entrevista por lo confuso que quedó cuando Castell comenzó a hablar sobre los registros akáshicos, la carta astral y la revolución solar. «Me he perdido», advirtió el presentador para pedirle a su invitada que frenase el ritmo de su charla esotérica.

«La revolución solar es cómo tú estás ahora mismo conectada con los astros y cómo tu círculo de energía se va a mover este año. Yo solo os digo una cosa, me lo he hecho tres años seguidos y los tres años ha acertado hasta con las fechas», sentenció Lorena Castell, que confesó ser una persona muy «conectada con el cosmos» ante la mirada perpleja de Motos.