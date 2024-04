Joaquín Reyes impresiona con la enfermedad por la que pasó por quirófano en ‘El Hormiguero’

Joaquín Reyes fue el encargado de arrancar la semana de entrevistas en ‘El Hormiguero’ este lunes. El actor visitó a Pablo Motos para hablar de nueva obra de teatro, ‘La Paz’, pero la conversación derivó a otros caminos. El invitado acabó relatando una operación de testículos con tanto detalle que tanto el presentador como las hormigas quedaron en shock.

Después de que el presentador le preguntase por su salud, el actor recordó una peculiar anécdota que se remontaba a finales de 2020 cuando sufrió hidrocele, una enfermedad que produce una hinchazón en el testículo, tras acumular más líquido de lo normal. «Acabé ese año con un huevo gordísimo, era como un aguacate», comenzó asegurando Reyes, que ya comenzó a desatar las risas por el público mientras Motos le escuchaba con total atención.

El testículo de Joaquín Reyes era «un aguacate maduro»

«Uno era normal y el otro como un aguacate, lo que me fastidiaba era que me rompiese la simetría», añadió Joaquín Reyes. Y mientras las gradas seguían estallando en carcajadas, el humorista aseguró que llegó a ponerle nombre de lo grande que era: «Don Emilio».

Pablo Motos y Joaquín Reyes en ‘El Hormiguero’

Entonces, Pablo Motos no se cortó y le pidió que fuese explícito con el tamaño que llegó a alcanzar su testículo. «Como un aguacate maduro», insistió el invitado, que confesó que pasó «dos años maravillosos con Don Emilio» antes de someterse a la complicada operación en el año 2022.

«Me lo operé y ya se ha quedado bien», comenzó explicando antes de que Motos le interrumpiese para pedir detalles sobre la intervención. «¿Te lo desinflan?», preguntó el presentador entre risas. «A mí me aturdieron, desgraciadamente no pude ver lo que hacían», señaló Joaquín Reyes, antes de que Pablo Motos sacase a la luz otra rareza del humorista.

El humorista explica cómo vive con sinestesia

«Desde que me enteré, estoy ansioso porque toda esta entrevista es para llegar a esta pregunta que te voy a hacer», adelantó Pablo Motos antes de preguntar a su invitado por la sinestesia que padece. «Es un cruce de sentidos, por explicarlo de alguna manera. Cuando pienso en un número, ese número va asociado a un color», comenzó explicando Reyes.

Sin embargo, explicó que se trata de un «fenómeno idiosincrásico» y no funciona igual en todas las personas. «Hay muchos tipos, hay gente por ejemplo que ve la música, gente que el tiempo lo localiza en el espacio. Luego hay personas que saborean las palabras…», continuó enumerando Joaquín Reyes antes de insistir en que al fin y al cabo «no sirve de nada».

Cuando Motos le preguntó de qué color sería el número 1257, el invitado aseguró que, por orden, se correspondería con «negro, azul, naranja, amarillo», aunque aclaró que no funciona de forma unidireccional. «Para mí los números tienen color pero los colores no son números», explicó antes de quejarse sobre lo confuso que le resulta coger el metro por los colores de las líneas, que no coinciden con su lectura personal.