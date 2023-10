El imponente cambio de la prima de Will Smith en ‘El Príncipe de Bel-Air’, a sus 44 años

‘El Príncipe de aBel-Air‘ es una de las series más recordadas de los 90. Ya no solo por sus ágiles guiones, el baile de Carlton o la canción del opening. No. Realmente la recordamos por ser la serie que lanzó al estrellato a Will Smith. Aunque ya era un rapero famoso en Estados Unidos, la popular sitcom impulsó su carrera, convirtiéndole en la estrella más rentable de Hollywood durante más de una década. Sí, es verdad que ahora no pasa por su mejor momento pero, ¿quién no conoce a Will Smith? Lamentablemente, no impulsó las carreras del resto del reparto, aunque hay un ejemplo diferente con la actriz Tatyana Ali, que interpretaba a Ashley Banks.

La actriz nació en 1979 y su primer gran papel fue gracias a ‘El Príncipe de Bel-Air’. Había aparecido en ‘El Show de Bill Cosby’ o ‘El club de medianoche’, pero solo como personajes secundarios y capitulares. Su interpretación de la prima Ashley encandiló a la audiencia con solo 11 años y se convirtió en una de las favoritas del público. Tatyana Ali estuvo en la serie a lo largo de sus 6 temporadas, convirtiéndose en uno de los personajes más importantes de la sitcom.

Tatyana Ali como la prima Ashley en la primera temporada de ‘El Príncipe de Bel-Air’. / NBC

Carrera musical y madre de dos hijos

Tatyana Ali, al igual que Will Smith, también era cantante. Y lo demostró en varios capítulos de la serie. Así, cuando terminó la ficción, mientras Will Smith perseguía su carrera cinematográfica, Tatyana hizo lo propio con la música. Sacó un disco, ‘Kiss the Sky’, con el legendario productor musical Darckchild, y no le fue nada mal. En 1999 había conseguido ser disco de oro en Estados Unidos y colocar su single ‘Daydreamin’ en el top10 de la lista Hot100 de Billboard. Un hecho al alcance de pocos.

Pero, sorprendentemente, tras este debut tan esperanzador, Tatyana Ali dejó un poco de lado la música, y no volvió a grabar ningún álbum de estudio. Siguió ligada al mundo de la interpretación, participando en películas de culto como ‘Caramelo asesino’, y tras algunos papeles en películas más pequeñas, fue una de las celebridades que más activamente apoyó la carrera a la presidencia de Barack Obama.

En los últimos años ha participado tanto en la reunión especial del reparto de ‘El Príncipe de Bel-Air’ como en el reboot dramático de la serie. Además, contrajo matrimonio con el Dr. Vaughn Rasberry en 2016 (al que conoció en el portal de citas eHarmony) y ya tienen dos hijos.