El increíble aspecto físico de Joseph Marcell, el mítico mayordomo Geoffrey de ‘El príncipe de Bel-Air’

La década de los 90 fue la era dorada de las sitcom en la televisión. Nos dejó grandes series para el recuerdo, y que han perdurado en el imaginario colectivo durante años. Ahí esta ‘Padres forzosos‘, ‘Cosas de casa‘, ‘Friends‘ o incluso en nuestro país tuvimos ejemplos como ‘7 vidas’ (aunque haya envejecido regular). Y, por supuesto, ‘El príncipe de Bel-Air‘, que lanzó la carrera de Will Smith, alcanzando un estatus de estrella internacional. Aquí nos llegó gracias a Antena 3 y aún muchos nos acordamos del rap del principio. Como también recordamos, por supuesto, al mayordomo Geoffrey, interpretado por Joseph Marcell.

Porque si pensamos en un mayordomo, él es la primera imagen que nos viene a la mente. Estuvo seis temporadas en la serie y fue cogiendo protagonismo según avanzaban los episodios para ser una pieza clave de la ficción. Pero lo cierto es que Joseph Marcell no siempre quiso ser actor. Incluso llegó a ‘El príncipe de Bel-Air’ de casualidad. Nacido en Santa Lucía en 1948, tanto él como sus padres se trasladaron a Londres para vivir. Ahí fue su primer contacto serio con el mundo de la interpretación. Gracias a la obra ‘Black New World’, realizada por The American Negro Theatre, empezó a interesarse por el teatro. Dejó su trabajo como electricista y estudio interpretación, y su primer papel relevante fue en el culebrón británico ‘Empire Road’ en 1978.

Su gran oportunidad

Durante la década siguiente tuvo papeles secundarios en películas como ‘Grita libertad’ o en la mítica serie británica ‘Doctor Who’. Pero su gran oportunidad, y la que marcaría su carrera y su vida para siempre, fue ‘El Príncipe de Bel-Air’. La serie estaba producida por Quincy Jones (mítico productor de ‘Thriller’, el disco de Michael Jackson), y en su búsqueda del actor para dar vida a Geoffrey, descubrieron a Joseph Marcell, que había participado en una obra teatral dirigida por Patrick Stewart.

«Necesitaban un mayordomo inglés y afro-caribeño. Alguien recordó mi trabajo como Angelo en ‘Measure for measure’. Me buscaron, me localizaron y me hicieron una oferta que habría estado loco si la rechazara. Así que, gracias a sir Patrick Stewart, que creo el espacio perfecto para mí«, confesó al Yorkshire Theatre Guide. Su personaje Geoffrey se convirtió en uno de los alivios cómicos más divertidos de la serie. Aquí le escuchamos con la voz de Pedro Sempson (actor de doblaje que también dio vida al sr. Burns en ‘Los Simpson’).

Joseph Marcell y Will Smith, en una imagen de archivo de ‘El Príncipe de Bel-Air’.

Pese a los rumores del mal ambiente de trabajo (casi todos propiciados por la actriz Janet Hubert, que interpretó a la tía Viviane n las tres primeras temporadas), ‘El príncipe de Bel-Air’ se convirtió en todo un éxito. Y Joseph Marcell ha seguido unido a sus compañeros de reparto todo este tiempo. «Me reconocen muy a menudo. Desde América hasta Zimbabwe. Cualquier sitio que visité. Todos mantenemos el contacto y tenemos una comida bianual en Malibú, California«. Pero, desde el final de la serie, el actor no pudo replicar el nivel de éxito. Participando en pequeños papeles en televisión y cine, donde más ha pasado tiempo en los últimos años es sobre los escenarios. Porque Joseph Marcell es miembro de la Royal Shakespeare Company, habiendo intervenido en producciones como ‘El Rey Lear’, ‘Othello’ o ‘El sueño de una noche de verano’.

Actualmente ha regresado a la que fuera su casa, ya que tiene un pequeño papel en el remake de la serie de Will Smith, que ahora solo se llama ‘Bel-Air’. En su tercera temporada da vida a Roman, un papel muy alejado del dicharachero y bromista Geoffrey. Además, también ha participado recientemente en ‘Ratched’, una de las últimas series de Ryan Murphy. En nuestro país podremos verle en la Comic Con de Costa Brava los días cinco y seis de octubre como invitado especial del evento a sus 76 años.

Joseph Marcell como Roman en ‘Bel-Air’.