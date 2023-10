‘Friends’: Esta es la única plataforma en la que puedes ver la serie al completo en España

Aún no podemos creernos que Matthew Perry, el eterno Chandler Bing, ya no esté. Nos hemos despertado con la noticia de su fallecimiento a la edad de 54 años, y todo Hollywood llora la pérdida de un actor querido y respetado. Porque no solo fue uno de los protagonistas de ‘Friends’, sino que también destacó en películas como ‘Unidos para triunfar’, por la que fue nominado al Globo de Oro. O la comedia ‘Falsas Apariencias’ junto a Bruce Willis. Pero obviamente, su papel más recordado siempre será el de la popular sitcom, interpretando a Chandler durante 10 temporadas.

‘Friends‘ siempre ha sido nuestro lugar seguro, nuestro comfort place, y siempre volvemos a ella una y otra vez. Pero la pregunta es: ¿está disponible al completo en alguna plataforma de España? La respuesta es sí. Podemos encontrar las 10 temporadas al completo únicamente en HBO Max, además del especial que se grabó y estrenó hace un par de años, ‘Friends: The Reunion‘. En el especial, el reparto se reencuentra por primera vez ante las cámaras.

Los fans llevan mucho tiempo pidiendo una serie secuela de ‘Friends’, o un revival. Pero los 6 actores protagonistas siempre se han negado, alegando que la serie es un momento de la vida, y no tendría sentido volver. Pero nosotros sí que podemos volver a verla las veces que queramos, siempre y cuando tengamos HBO Max, o en su defecto, Warner TV (la antigua TNT) que hoy 29 de octubre emitirá varios episodios homenaje.

¿De qué va ‘Friends’?

«Friends» narra las aventuras y desventuras de seis jóvenes de Nueva York. Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler y Joey forman una unida pandilla de amigos que viven en Manhattan. Los seis suelen reunirse en sus apartamentos o en su bar habitual, el Central Perk. A pesar de los numerosos cambios que se producen en sus vidas, su amistad es inquebrantable en la dura batalla por salir adelante en sus periplos profesionales y personales.