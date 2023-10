Muere repentinamente Matthew Perry, Chandler en ‘Friends’, a los 54 años de edad

Matthew Perry, popularmente conocido como Chandler Bing en la mítica comedia ‘Friends’, ha sido hallado muerto este sábado a los 54 años de edad.

Así lo ha comunicado en primicia el portal TMZ, que publica que el actor mundialmente conocido ha aparecido muerto en su casa de Los Ángeles, en California.

La causa del fallecimiento sería un aparente ahogamiento según reporta el citado medio, que asegura que Matthew Perry ha sido encontrado en un jacuzzi de la vivienda a través de la información ofrecida por el departamento de policía. No obstante, aún existe confusión y se desconocen los detalles sobre las circunstancias que han rodeado a su muerte. Hay una investigación abierta.

«Nuestras fuentes dicen que los socorristas se apresuraron ante una llamada de paro cardíaco. No está claro exactamente dónde sucedió esto. Nos dicen que no se encontraron drogas en el lugar. También se nos dice que no hay ningún acto de criminalidad», indica TMZ.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Matthew Perry, conocido por su papel como Chandler Bing en "Friends", ha fallecido a los 54 años, aparentemente ahogado en un jacuzzi. — TMZ

La noticia de la pérdida de Matthew Perry ha causado gran conmoción en las redes sociales, donde cientos de miles de fans del intérprete y compañeros de profesión han expresado su consternación por esta repentina muerte.

Matthew Perry es recordado principalmente por su laureado papel de Chandler Bing en la comedia ‘Friends’, que le mantuvo en la pantalla durante los 234 episodios (10 temporadas) junto a interpretes de la talla de Jennifer Aniston, Courteney Fox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

Con tan solo 24 años consiguió el papel de Chandler en la comedia y era oro con sus frases épicas. Sin embargo, detrás de las cámaras su vida estaba llena de claroscuros. Y así lo contó en un libro autobiográfico titulado ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’, que fue publicado el pasado 2022 y en el que relató con detalle sus adicciones al alcohol y las drogas, que le costó años superar y que le provocaron impactantes cambios físicos.

En 1997, durante la emisión de la tercera temporada de Friends, Matthew Perry ingresó por primera vez a una clínica de rehabilitación, debido a su alcoholismo. Según confesó, al día tomaba alrededor de 30 pastillas y un litro de vodka al día.

Poco después, en el 2000, se sometió a una operación de pancreatitis. Esta delicada situación lo obligó a buscar ayuda en sus padres, quienes en el 2001 le internaron durante dos meses en un centro de desintoxicación. «Estaba metido en un problema muy gordo; mi vida era un infierno», declaró el propio Matthew en una entrevista en el año 2015.

En ese mismo año, en plena lucha aún contra las adicciones, el actor fue reconocido con un premio por parte de Phoenix House, una organización que se dedica a brindar tratamiento sobre adicciones. “Soy un alcohólico galardonado, no debería recibir un premio”, dijo en aquel entonces en su discurso.