7 series que debes ver si te ha gustado ‘Machos Alfa 2’ en Netflix y quieres más

‘Machos Alfa‘ ha regresado a Netflix con esta segunda temporada, y estamos seguro de que va a arrasar en audiencia. Porque la nueva serie de los hermanos Caballero ha sido capaz de crear una serie de personajes divertidos, modernos y a los que podemos ver claramente en muchas personas del día a día. Pero claro, ni ha sido la primera ni será la última en hablarnos sobre las amistadas masculinas, la masculinidad tóxica y las crisis de la mediana edad desde una perspectiva más cómica. Y os hemos elaborado una lista para que tengáis más series a las que recurrir cuando terminéis esta temporada 2 de ‘Machos Alfa’.

Porque antes de nuestros machirulos favoritos, estuvo el Charlie Harper de Charlie Sheen en ‘Dos hombres y medio‘. Pero claro, antes estuvo el Ross Geller de ‘Friends‘, o Barney Stinson de ‘Cómo conocí a vuestra madre’. Tres series que además nos muestran grupos de amigos que están juntos en los buenos y en los malos momentos. Pero no solo queremos daros ejemplos de masculinidad tóxica, sino que también traemos a sus contrapartes femeninas en series como ‘Vida perfecta’. ¿Las habéis visto todas? Apuntad las que no conocierais, porque vais a necesitar más dosis de machitos después de terminar la segunda temporada de ‘Machos Alfa’.

Dos hombres y medio

Sinopsis: Charlie Harper es un soltero con dinero que tiene una casa en la playa y gran éxito con las mujeres. Pero su informal estilo de vida en Malibú se ve bruscamente interrumpido cuando su hermano Alan, muy deprimido por su divorcio, y su hijo Jake, llegan para quedarse a vivir con él. La situación se complica aún más gracias a Evelyn, la egocéntrica y controladora madre de Charlie y Alan y a la mujer de Alan, de la que se está separando y que posiblemente sea lesbiana.

La serie de Chuck Lorre fue una de las que mejor retrató esa dualidad de los personajes masculinos. Uno, Charlie, interpretado por Charlie Sheen, mucho más mujeriego, con ciertas actitudes masculinas tóxicas, y con ese aire de machirulo. Otro, Alan, su hermano, padre recién divorciado, responsable, y que trata de reconducir tanto su vida como la de su hijo. El personaje de Charlie tiene aires al Raúl de Raúl Tejón en ‘Machos Alfa’, pero al verse forzado a ejercer como tío más maduro y menos alocado hicieron de él un personaje repleto de aristas. Eso sí, Charlie Sheen fue despedido de la serie y fue sustituido por Ashton Kutcher, pero la historia se resintió y ‘Dos hombres y medio’ acabó terminando en su 12ª temporada tras ser una de las sitcoms más vistas a nivel mundial.

Plataforma: Prime Video / HBO MAX

Sin novedad

Sinopsis: Dos policías en una vigilancia nocturna, dos inspectoras que coordinan la operación desde la centralita de la comisaría y un par de delincuentes, están deseando «pasar a la acción». Sin embargo, cuando en realidad no sucede nada, empiezan a rellenar los silencios con anécdotas e historias sobre su intimidad para terminar exponiendo por el camino sus rarezas, secretos y verdaderas personalidades.

La serie de Movistar Plus+ contaba en su reparto con Arturo Valls, Carlos Areces, Pilar Castro, Adriana Torrebejano, Toni Acosta y Omar Banana. Ya no solo los guiones, con diálogos divertidos y con toques bastante machirulos en sus personajes, sino las interpretaciones hacen de ‘Sin novedad’ una serie original y muy entretenida. De hecho, los dos protagonistas podrían ser perfectamente personajes de ‘Machos Alfa’ y no desentonarían con Luis, por ejemplo, en una de sus patrullas como guardia civil.

Plataforma: SkyShowtime / Movistar Plus+

Cómo conocí a vuestra madre

Sinopsis: Ted les cuenta a sus dos hijos cómo conoció a su madre y cómo fue su vida hasta que, por fin, encontró el amor verdadero. Contó para ello con la ayuda de su amigo Barney, un joven algo extravagante, adicto a los somníferos y muy hábil para conocer mujeres. Cuando Ted conoce a Robin, una impresionante joven canadiense que acaba de mudarse a Nueva York, está completamente seguro de que es amor a primera vista.

Al igual que ‘Friends’, de la que hablaremos más adelante, ‘Cómo conocí a vuestra madre’ es una de esas sitcom que se centra en un grupo de amigos y que busca hacer una radiografía de la época en la que está situada. Y tenemos todo tipo de personajes masculinos, a cual más diferente del anterior. Está Ted, un romántico empedernido; Barney, el macho alfa por excelencia; o Marshall, el buenazo del grupo.

Plataforma: Disney+

Mayflies

Sinopsis: Una amistad forjada entre James y Tully en un pequeño pueblo escocés en 1986. Un fin de semana se hacen la promesa de vivir la vida de otra manera. Pero entonces, 30 años después, a media vida de distancia, suena el teléfono. Tully tiene la peor de las noticias.

Esta miniserie británica de dos episodios nos da la parte dramática de una amistad entre dos hombres. Uno de ellos le pide que le ayude a morir dignamente, y esto plantea un dilema en su amigo. Basada en la historia real del novelista Andrew O’Hagan, que escribió el libro homónimo después de que su amigo de la infancia, Keith Martin, muriera a los 51 años. «‘Mayflies’ es una carta de amor a las amistades masculinas y a lo que éstas significan», explicó O’Hagan, también productor de la serie.

Con Martin Compston y Tony Curran como protagonistas, al igual que ‘Machos Alfa’ nos da una nueva visión de la amistad masculina. Sí, desde un punto de vista mucho más realista y dramático. Porque hay que tener siempre las dos visiones en la vida.

Plataforma: Filmin

Cómo vivir contigo mismo

Sinopsis: Miles Elliott vive un momento muy complicado. Después de pasar por un tratamiento de spa revolucionario que prometía convertirlo en una persona mejor, descubre que ha sido sustituido por una versión nueva y mejorada de sí mismo.

Esta serie protagonizada por Paul Rudd nos planteó un drama existencial sobre enfrentarse a que esa versión de ti mismo que no existe. Esa versión mejorada, a la que todos aspiramos, pero que difícilmente logramos alcanzar. Aunque en ‘Cómo vivir contigo mismo’, el personaje de Paul Rudd se enfrenta directamente a esa versión en forma de doble. Al igual que ‘Machos Alfa’, hay una reflexión sobre esa crisis de mediana edad, y de cómo enfrentarse a esta nueva sociedad que tanto nos exige continuamente.

Plataforma: Netflix

Vida perfecta

Sinopsis: Serie que se adentra en la vida de tres mujeres que, habiendo superado la treintena, están en plena crisis existencial.

La serie de Leticia Dolera sería el contrapunto femenino de ‘Machos Alfa’. Sobre todo porque en esta serie de Movistar Plus+, la historia se centra en los personajes femeninos, y cómo se enfrentan a sus nuevos roles. Sobre todo la protagonista, cuando se queda embarazada y tiene que decidir si tener o no el hijo que espera. En la segunda temporada de la serie de Netfix, varios de los escenarios de ‘Vida perfecta‘ se reproducen en los personajes femeninos. No de la misma forma, ni mucho menos, pero la amistad entre estas mujeres recuerda mucho a nuestros machos alfa favoritos.

Plataforma: Movistar Plus+

Friends

Sinopsis: ‘Friends’ narra las aventuras y desventuras de seis jóvenes de Nueva York. Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler y Joey forman una unida pandilla de amigos que viven en Manhattan y que suelen reunirse en sus apartamentos o en su bar habitual, el Central Perk.

¿Cómo no vamos a recomendar ‘Friends‘ si estamos hablando no solo de un grupo de amigos, sino de hombres deconstruidos? A lo largo de las 8 temporadas, vamos descubriendo cómo se relacionan entre ellos un grupo de amigos, y cómo van tratando de desmontar muchas actitudes tóxicas de la época. Sí, casi todas centradas en el personaje de Ross. Pero también en el de Joey, que va evolucionando como personaje de forma magistral. No queremos decir que ‘Friends’ sea perfecta, pero tocó todos los temas importantes, y algunos de manera muy profunda. Una serie a recordar siempre.

Plataforma: HBO MAX