Los mejores estrenos que llegan a Netflix, Prime Video o Movistar+ del 19 al 25 de mayo: de los 'Machos Alfa' italianos a 'Las Berrocal'

Mayo sigue trayendo una avalancha de estrenos en las principales plataformas de streaming, y esta semana no es la excepción. Desde aventuras épicas hasta comedias irreverentes, pasando por realities familiares y thrillers sobrenaturales, la oferta es tan variada como apetecible. Tanto si buscas emociones fuertes como si prefieres historias íntimas. O simplemente series y películas para desconectar, que nunca está de más, hay algo nuevo para ti y te está esperando en Netflix, Prime Video, Apple TV+ y Movistar Plus+.

Entre los títulos más destacados se encuentran 'La fuente de la eterna juventud', una aventura de acción protagonizada por John Krasinski y Natalie Portman que llega a Apple TV+, y por fin nos da una Portman aventurera. Porque recordemos que estuvo a punto de ser la hija de Indiana Jones en la cuarta entrega de la saga. También nos llega la versión italiana de 'Machos Alfa', titulada 'Maschi Veri', con mucha dosis de humor 'machirulo' pero adaptado al público italiano.

Por fin podremos ver la segunda temporada de 'Nine Perfect Strangers', con Nicole Kidman, y cuatro años después de la primera. Y si queremos algo más ligero, el docureality 'Las Berrocal'. Ojo, que esta semana no acaban aquí los estrenos: tenemos la serie 'Sirens' con Julianne Moore; la película de terror 'La calle del terror: La reina del baile', cuarta parte de la saga de Netflix. Y por supuesto 'Twisters', una secuela independiente del clásico de 1996, y que ya pudimos disfrutar en MAX.

Estrenos en Netflix

Machos de verdad

Sinopsis: Mattia, Massimo, Riccardo y Luigi, cuatro amigos de toda la vida, luchan por mantenerse a flote en el desconcertante mundo de las mujeres empoderadas de la Roma actual.

'Machos alfa' es, sin duda, uno de los grandes éxitos de Netflix España de los últimos años. Una comedia costumbrista con la firma de los hermanos Caballero, y de la que ahora nos llega su remake italiano. Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari y Pietro Sermonti son sus nuevos protagonistas, y buscan darle un giro a lo que ya conocimos en España en sus tres temporadas. Las primeras críticas de la serie no se han hecho esperar, y los medios italianos la encumbran como una comedia fresca e irreverente. Y eso que aún nos queda el remake francés. Nuestros machirulos favoritos están a punto de conquistar el mundo...

Fecha de estreno: 21 de mayo

Sirens

Sinopsis: Devon sospecha que su hermana Simone tiene una relación muy extraña con su nueva jefa, la enigmática socialité Michaela Kell. La lujosa vida de Michaela es como una droga para Simone. Devon decide que es hora de intervenir, pero no sabe que Michaela es una oponente a la que temer.

Julianne Moore y Meghann Fahy ('The White Lotus') unen fuerzas en este nuevo thriller de Netflix. Creada por Molly Smith Metzler, tendrá solo cinco episodios. Pero, por supuesto, a Julianne Moore le basta y le sobra para hacer de las suyas. Dos hermanas que se llevaran a palos en una lujosa mansión, en la que saldrán a relucir viejas heridas y tensiones actuales que pueden hacer explotar todo. Un thriller psicológico que destaca sobre todo por ser una serie de mujeres hecha por mujeres, algo que por suerte es cada vez más habitual. Pero también es un estudio de clases y de poder en el mundo de la alta sociedad.

Fecha de estreno: 22 de mayo

La calle del terror: la reina del baile

Sinopsis: Una noche de primavera... la suave luz de la luna... cinco hermosas candidatas a reina del baile... parejas bailando en el baile de graduación del instituto Shadyside... estos deberían ser los ingredientes del romance. Pero si se añade un brutal asesinato, y luego otro, y otro, la receta se convierte rápidamente en horror. Lizzie McVay se da cuenta de que alguien está asesinando una a una a las cinco candidatas a Reina del Baile... ¡y que ella puede ser la siguiente en la lista! ¿Podrá detener al asesino antes de que el baile termine para siempre?

Con más de 400 millones de obras vendidas, traducidas en más de 35 idiomas, R.L. Stine es uno de los autores más prolíficos y más vendidos de la literatura juvenil. Su imperio literario se desarrolló sobre todo a lo largo de la década de los 90, con sus libros de 'Pesadillas'. Pero también publicó historias un poco más adultas con el título de 'La calle del terror'. Netflix adaptó libremente alguna de sus historias en 2021, haciendo una trilogía que triunfó, y convenció a la crítica. Ahora llega la cuarta parte, aunque en un principio no tendrá relación con la trama que vimos en las anteriores películas. En este caso, adapta el libro de 1994 'La reina del baile'. Ella Rubin ('Anora'), Lili Taylor ('Expediente Warren'), Ariana Greenblatt ('Barbie'), Katherine Waterston ('Animales fantásticos y dónde encontrarlos'), Joanne Boland ('X-Men: Apocalipsis'), Damian Romeo ('Ginny y Georgia') y Chris Klein ('American Pie') forman su reparto esta vez, sustituyendo a actrices como Sadie Sink o Maya Hawke.

Fecha de estreno: 23 de mayo

Estrenos en Prime Video

Nine Perfect Strangers (Temporada 2)

Sinopsis: En los Alpes austriacos, nueve desconocidos se reúnen en un retiro transformacional guiado por la enigmática Masha Dmitrichenko. Aislados por la nieve, se enfrentan a sus traumas más profundos durante una intensa semana de desafíos mentales y emocionales. Masha, decidida a sanar a todos, los llevará al límite.

Por fin ha llegado lo que tanto estábamos esperando: una nueva peluca de Nicole Kidman. Creada por David E. Kelly, el mismo creador de 'Big Little Lies', vuelve al serie de Prime Video 'Nine perfect strangers' y lo hace con ese nuevo peinado para la actriz hawaiana-australiana. Pero ojo, porque ya han pasado cuatro años desde esa primera temporada. En esos episodios, conocíamos a Masha, una gurú de un lugar de retiro llamado Tranquillum en el que nueve perfectos extraños se daban cita durante 10 días para cambiar sus vidas. Ahora sustituimos dicho lugar por los Alpes, y de nuevo con un reparto a la altura: Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Lucas Englander, King Princess, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, Mark Strong y Aras Aydin.

Fecha de estreno: 22 de mayo

Estrenos en Movistar Plus+

Las Berrocal

Sinopsis: Las Berrocal' son mucho más que glamour, éxito y elegancia. Forman un clan de cuatro mujeres con personalidades arrebatadoras y una manera muy particular de mirar la vida. En un mundo complejo, ellas han creado un universo propio en el que se cuidan y se apoyan mutuamente, a pesar de las diferencias generacionales. Ahora, abren las puertas de su mundo, lleno de luces y de sombras, para darse a conocer y ayudarnos a comprender cómo han llegado a convertirse en lo que son.

No, no estamos hablando de Yola Berrocal y su hermana, sino sobre Vicky Martín Berrocal. La diseñadora se embarca en una especie de reality al más puro estilo 'Las Kardashian', con su hermana Rocío, su madre, Victoria, y su hija, Alba Díaz Martín. “Es un viaje íntimo y emotivo que celebra la fuerza, el amor y la inspiración de las mujeres que han marcado mi vida: mi madre, mi hermana y mi hija. 'Las Berrocal' es mi confesión íntima, un testimonio del profundo impacto que el amor y la fuerza de mi madre, mi hermana y mi hija han tenido en mí”. Así define el reality la propia diseñadora. ‘Las Berrocal’ es una serie docureality original Movistar Plus+ de 4 episodios en colaboración con The Pool.

Fecha de estreno: 20 de mayo

Twisters

Sinopsis: Kate Cooper, una excazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante sus años universitarios; ahora estudia los patrones de tormentas en las pantallas de forma segura en la ciudad de Nueva York. Su amigo Javi la atrae de regreso a las llanuras abiertas para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí, se cruza con Tyler Owens, encantador e imprudente superestrella de las redes sociales que disfruta publicando sus aventuras, persiguiendo tormentas con su estridente equipo, cuanto más peligroso, mejor.

Glen Powell es ya una estrella de Hollywood, guste o no. Lo ha intentado, y sigue intentándolo cada día, con toda la fuerza de la que es capaz. Y al final lo ha conseguido. Porque cuando tienes un padrino como Tom Cruise, y formas parte de una de las películas más taquilleras de la historia, todo parece más fácil, ¿verdad? Esta secuela legado de 'Twister' recupera el espíritu de la original, pero con mejores efectos especiales (y eso que los originales son muy buenos), un poco más de humor y un grupo de personajes a la caza de nuevos huracanes. Y aunque Glen Powell no es realmente el protagonista (Daisy Edgar-Jones tiene ese honor), roba cada escena en la que aparece, demostrando por qué el star system está obsesionado con él. Una película de acción y aventuras sin pretensiones que funciona como un reloj.

Fecha de estreno: 23 de mayo

Estrenos en AppleTV+

La fuente de la eterna juventud

Sinopsis: Dos hermanos distanciados se asocian en un gran golpe a escala global para encontrar la mitológica fuente de la eterna juventud. Tendrán que usar sus conocimientos de historia para seguir pistas en una aventura épica que cambiará sus vidas... y que puede que les otorgue la inmortalidad.

Con un guion de James Vanderbilt y dirigida por Guy Ritchie, por fin nos llega la película de aventuras que estábamos esperando. 'La fuente de la eterna juventud' está protagonizada por John Krasinski y Natalie Portman, haciendo de hermanos intrépidos en busca de una de las leyendas más importantes de nuestra historia. Como si fuera una especie de spinoff de 'Indiana Jones' o 'La momia', esta nueva película de Apple tiene el aspecto de una gran superproducción de Hollywood.

"Cuando las cosas son más difíciles en casa, intentas encontrar esa alegría, ligereza y humor en tu trabajo", explicó Portman a Interview Magazine sobre cómo elige sus proyectos. "Fue muy, muy diferente porque todo lo que he hecho a esta escala ha tenido muchísimo CGI. 'La fuente de la eterna juventud' se rodó en lugares reales, con personas reales. Así que hubo una emoción especial al formar parte de verdad", explicó para el medio de Malasia BURO.

Fecha de estreno: 23 de mayo

