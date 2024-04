Vicky Martín Berrocal, la única capaz de parar la obsesión de Xavier Sardá en ‘TardeAR’

Parece que Ana Rosa Quintana y Xavier Sardá tienen una obsesión con Pedro Sánchez y Carles Puigdemont porque cada vez que pueden los cuelan en plena tertulia de ‘TardeAR’ aunque el tema a tratar nada tenga que ver con ellos. Y eso es lo que ha hecho el colaborador este lunes provocando que incluso Vicky Martín Berrocal se preguntara por qué estaban hablando de los dos políticos.

Y es que ‘TardeAR’ abordaba una tarde más el escándalo que han protagonizado William Levy y su ex pareja teniendo incluso que intervenir la policía. Algo que derivaba en recordar que el actor y su ya ex mujer eran una pareja que han tenido sus idas y venidas.

«Es que ellos llevan toda la vida peleándose», sostenía Cristina Tárrega. «Yo los conocí a los dos y estuve con ellos y la verdad que es una pareja que va y viene y lleva toda la vida así», apostillaba por su parte Vicky Martín Berrocal antes de que Xavier Sardá desviara el tea al hablar de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.

«Es reciclable. Gente que dirías es imposible que se hayan rejuntado y dices es categóricamente imposible que vuelvan y lo hacen», trataba de decir Xavier Sardá cuando Ana Rosa aseveraba que eran «relaciones tóxicas». «Sánchez y Puigdemont coño. Que yo con un voto no voy a ensuciar esa relación ehh, pero están juntos», soltaba entonces el colaborador.

Xavier Sardá y Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’.

Al escucharle, Beatriz Archidona le preguntaba a Xavier Sardá si esa relación entre el Presidente del Gobierno y el líder de Junts le parecía un culebrón a la altura del de William Levy y su ex pareja. «Es que estamos rodeados de culebrones», se escuchaba decir a Mario Vaquerizo.

Después era Ana Rosa la que no dejaba escapar la ocasión para lanzar su pullita. «Pero no pueden estar tan amiguitos porque el otro día dijo Puigdemont que él no veía nunca ninguna serie y solo veía películas en blanco y negro, que es raro», comentaba la presentadora.

«¿Pero qué tiene que ver Puigdemont con limón con esto?», preguntaba entonces Vicky Martín Berrocal cuestionando a sus compañeros por hablar de temas que no tenían sentido. «Porque son relaciones imposibles que se producen y que se arreglan», justificaba Xavier Sardá. «Pero aquí estamos hablando de despecho», insistía Vicky. «Coño pues lo de Puigdemont y Sánchez», volvía a reiterar Sardá.