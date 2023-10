La secuencia final de Matthew Perry en ‘Friends’ que se hace viral tras su muerte

El mundo entero se ha quedado paralizado con la repentina muerte de Matthew Perry a los 54 años de edad. Fue la estrella de ‘Friends’ dando vida al queridísimo personaje de Chandler Bing. La causa del fallecimiento sería un aparente ahogamiento a causa de un paro cardiaco. El cuerpo sin vida ha sido encontrado en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles. No obstante, aún existe confusión y hay en curso una investigación abierta.

La Policía no ha determinado las circunstancias exactas de la muerte. Lo único que se ha podido confirmar según medios californianos es que no se trata de un acto de criminalidad porque no había signos de violencia. La hipótesis en la que se trabaja es que podría haber sido un ahogamiento a consecuencia de un infarto.

El fallecimiento de Matthew Perry ha causado una gran conmoción internacional, patente en las redes sociales, donde cientos de miles de fans del intérprete y de la serie ‘Friends’ han expresado su profunda consternación tras conocer la terrible noticia.

Todos recuerdan algunas de las legendarias interpretaciones del actor, que son incuantificables. Pero muchos se han quedado con una que, en un día como hoy, está cobrando especial sentido. Se trata de la escena final de ‘Friends’, en la que Matthew pidió decir la última palabra y cerrar así el diálogo de la mítica comedia.

Cómo duele hoy -y en adelante- esa última risa que nos arranca Chandler/Matthew Perry en el cierre de Friends.

Pero qué hermoso dejar ese legado y tener tanto talento como para conseguir que un personaje de ficción sea familia. pic.twitter.com/ZSnDPvnrLI — Nando López 🏳️‍🌈 (@Nando_Lopez_) October 29, 2023

Con el piso de Mónica ya vacío, todos los actores se fundieron en un abrazo que, tras su muerte, es doblemente conmovedor. Pareciera ser el momento actual. En esa secuencia, Matthew Perry arrancó la última risa a los espectadores de la serie con su último chascarrillo cuando todos los amigos se disponen a salir del apartamento y proponen ir a tomar un café.

«¿Dónde?», pregunta Chandler Bing como si no llevaran años yendo al Central Perk, la emblemática cafetería de ‘Friends’ en Nueva York. Mientras se abrazan, el actor les consuela con un «todo estará bien». Una escena que, tal y como lamentan muchos fans, de ahora en adelante va a doler un poco más.