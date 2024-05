La razón por la que Will Smith le ha arreado un bofetón a Pablo Motos en su visita a ‘El Hormiguero’

Will Smith protagonizó su esperado regreso a ‘El Hormiguero’ este miércoles, y Pablo Motos lo recibió con los brazos abiertos. El actor de Hollywood volvió al programa de Antena 3 después de más de dos años desde su última visita para presentar su nueva película ‘Bad Boys 4’. Los grandes amigos no tardaron en ponerse al día, y la estrella internacional no dudó en sincerarse sobre cómo ha sobrellevado las polémicas estos últimos años.

Después de su entrada triunfal en plató, subido en un coche como si fuese invitado platino del programa, Smith se fundió en un efusivo abrazo con el presentador. «Mírame, soy el hombre más feliz de la tierra en este momento», anunció Motos nada más arrancar la entrevista con su gran amigo.

«Pablo, tú eres muy guapo… ¿Qué has estado haciendo?», bromeó Will Smith haciendo uso de su mejor español mientras se ponía al día con el valenciano, que no tardó en recordar que esta era la novena visita del actor norteamericano a ‘El Hormiguero’. «A la 10 pasas a ser invitado VIP del programa… lo que pasa es que te falta una, no pasa nada», insistió Motos.

Will Smith le planta una bofetada a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

Tras explicarle todos los beneficios que tienen los invitados platino, que Smith no puede disfrutar, Pablo Motos confesó que esta noche había hecho una excepción. «Solemos poner vídeos de los mejores momentos de las diez visitas, pero como tú eres mi hermano…», explicó el presentador. Entonces, mostró un resumen de sus numerosas visitas al programa.

Más tarde, Will Smith reflexionó sobre los problemas a los que se suele enfrentar por ser actor de método. «Me metí tanto en el personaje que me enamoré de la actriz que protagonizaba la película conmigo», recordó haciendo referencia a Stockard Channing, la añorada Rizzo en Grease y con la que rodó la película ‘Seis grados de separación’.

Will Smith nos cuenta cómo vive cada rodaje #WillSmithEH pic.twitter.com/ZIcp46HMP7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 29, 2024

«Como actor te metes tanto en el personaje que tu mente empieza a creer que es real», insistió Smith, que llegó a sonrojar al presentador con su siguiente confesión. «Creo que tengo el mismo problema contigo», añadió el actor mientras Pablo Motos se reía echándose las manos a la cabeza.

Uno de los detalles de Will Smith en los que Motos ha querido poner el acento ha sido cómo vive cada rodaje, especialmente cómo lleva grabar las escenas de acción que monopolizan sus películas. El actor no ha tenido reparo en contestar: «Las escenas de acción son mucho más difíciles después de la edad de 50. En mi mente tengo 28 años, pero en mis rodillas 80».

Will Smith nos explica cómo se graban las escenas de acción en @BadBoys #WillSmithEH pic.twitter.com/XInV50zdzl — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 29, 2024

«¿En las películas te hacen rodar planos absurdos?», le ha interrogado el presentador. «Sí, cuando haces esas escenas que estás peleando. Vamos a practicar. Yo hago así, no te doy en la cara y tú giras. El ángulo de la cámara es lo importante», argumentaba Will Smith hasta que le ‘abofeteaba’ a Pablo Motos, que se metía en el papel de actor por un momento y giraba su cuello simulando haber recibido una contundente bofetada. Una escena que recordaba al incidente de Chris Rock en la gala de los Óscar.

Will Smith simula una bofetada a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

Además, el actor se abrió sobre los obstáculos que ha superado en los últimos años dando la clave para ser feliz, que es aceptarse a uno mismo. «He aprendido a que soy humano y no soy perfecto. Esa búsqueda de la perfección puede hacer que no te gustes nada, que pierdas autoestima. En estos últimos años me he visto obligado a aceptar mis defectos y quererme un poco más como persona imperfecta», confesó Will Smith.

Al concluir su discurso ambos se fundieron en un abrazo lleno de complicidad. «Siempre que estoy contigo, soy feliz», insistió Motos. Cabe recordar que este jueves fue la primera visita del actor estadounidense en ‘El Hormiguero’ después del incidente que protagonizó en la gala de los Oscars de 2022 con Chris Rock.