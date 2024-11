Carmen Machi aclara si va a participar en el regreso de 'Aída' y cómo se ha fraguado el reencuentro

Carmen Machi acudió a 'El Hormiguero' este martes para promocionar su nueva serie de Movistar Plus+, 'Celeste'. Sin embargo, la actriz terminaría confesando a Pablo Motos toda una exclusiva sobre la futura película de 'Aída'. La vieja amiga del programa aseguró que comenzarán a grabar en febrero, confirmando así su participación en el tan esperado reencuentro de la ficción de Telecinco.

Paco León hizo arder las redes sociales cuando, en el décimo aniversario del fin de 'Aída' en Telecinco, desveló que el elenco se reencontraría pronto a través de una película. Un film que desvelará que caminos tomaron las vidas de los personajes después de que la serie se despidiese de los espectadores tras diez temporadas en antena.

Carmen Machi confirma su participación en la película de 'Aída' y revela cómo se fraguó

Con Carmen Machi en 'El Hormiguero', Pablo Motos no se pudo resistir a sacar algo de información sobre el esperado reencuentro. "Hay una verdad muy grande. La película de 'Aída' se va a hacer", sentenció la actriz cuando el valenciano le preguntó por cómo avanza el proyecto que el que daba vida a Luisma anunció hace unos meses. "Se va a hacer, o sea que primero la grabáis y al siguiente año se estrena", señaló el comunicador lamentando la espera.

🚨EXCLUSIVA🚨 Carmen Machi nos confirma que habrá una película de ‘Aída’ #CarmenMachiEH pic.twitter.com/pXJQHhZaHi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 5, 2024

"Vamos a rodar el febrero, eso quiere decir que a ver cuánto tiempo tardan en montarla. La va a dirigir Paco León, está escribiendo el guión él con un equipo. Y hay que decir que es una idea realmente nuestra", subrayó entonces la antigua protagonista de la exitosa serie de Telecinco. "Todos sabemos que los personajes y la serie pertenecen a la gente que la crea en su momento, en este caso es Mediaset y Mediapro", comenzó explicando la invitada.

"Pero fuimos nosotros y dijimos '¿por qué no hacemos un película' y se lo propusimos a ellos. Eso que la gente lo sepa, que también es guay", sentenció Carmen Machi mientras el presentador subrayaba la extraña naturaleza del proyecto. "Claro fuisteis los actores, que siempre suele ser al revés", matizó Motos. "Me llamaron a mí para decirme. 'Es que están diciendo que se va a hacer la película pero tu no vas a querer ¿no?' y dije pero si soy yo la que quiero", recordó entre aplausos.

Un reencuentro 10 años después, pero con bajas

Una noticia que seguro sirve de alivio para los más fanáticos de 'Aída', pues el casting original que se reunirá diez años después en la producción de Paco León ya ha sufrido bajas. Ana Polvorosa fue la primera en bajarse del proyecto, pronunciándose poco después del anuncio. "Tengo pleno amor a todo este universo de Aída, pero bueno, así lo he decidido porque creo que, en el momento en el que estoy, pues así me lo pide mi energía, lo que siento", aseguró la actriz que dio vida a Lorena en una entrevista para FormulaTV.

Con la confirmación de Carmen Machi, los más nostálgicos de los vecinos de Esperanza Sur pueden esperar una actualización de qué pasó con la hija de Soraya, Aídita, que huyó en plena boda de su madre embarazada de su primer hijo, repitiendo la profecía familiar. O qué es de la vida de la protagonista en 2024, ya que en ese momento continuaba como prófuga de la justicia tras haber escapado de la cárcel.