Belén Esteban destapa lo sucedido con Tamara Falcó detrás de cámaras en 'El Hormiguero'

Esta semana Belén Esteban ha regresado a 'Ni que fuéramos' después de su histórica visita el pasado jueves a 'El Hormiguero'. Aunque la entrevista tuvo lugar en un día muy difícil, por todo lo que estaba sucediendo en nuestro país con la DANA, ella intentó sacar una sonrisa a la audiencia.

De hecho, su primera frase, en tono irónico, fue para soltarle una pulla al presentador: "Después de 19 años ya es hora de que me invites". "Si no recuerdo mal, estabas en otra cadena", le espetó Pablo Motos. Sin embargo, la colaboradora no se achantó y le recordó: "En otra cadena estaba Paz Padilla y la trajiste".

Cuatro días después de su visita al programa de Antena 3, Belén Esteban ha desvelado en 'Ni que fuéramos' que estuvo a punto de no ir: "Yo estaba por la tarde… Puff. Llamé a Óscar, nuestro jefe, y le dije que no iba. Por todo lo que había pasado con la DANA. Me daba cosa de decir 'venga, voy'".

"Entonces me llamó Jorge Salvador (productor y mano derecha de Pablo Motos) y en medio segundo me convenció. Iba temblando porque no conocía ni el plató ni a nadie. Me dijo: 'Tienes que venir. Solamente te digo que no te vas a arrepentir. Yo todos los jueves me voy a Barcelona a mi casa pero este me quedo porque vienes tú'. Es una tontería, pero me dio mogollón de seguridad", prosiguió relatando Belén Esteban, quien finalmente decidió acudir.

El tenso encuentro de Belén Esteban con Tamara Falcó

En el plató la recibieron con los brazos abiertos y todo el mundo fue muy agradable con ella. Todos, menos una persona, como así ha recordado ella misma: "Llegué y me estaban esperando. El edificio es muy grande. Me encontré con Nuria y Juan del Val, Cristina Pardo fue maravillosa. A la que vi un poquito más así fue a Tamara Falcó pero bueno con lo que la hemos dado…", concluía Belén Esteban, haciendo referencia a las críticas que desde 'Sálvame' hicieron a la marquesa de Griñón.