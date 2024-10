Belén Esteban decide no callar más sobre su pasado con las drogas ante Motos: "Harta de esconder"

Belén Esteban aterrizó en 'El Hormiguero' dispuesta a revolucionar el espacio de Antena 3 con sus confesiones sobre Mediaset. La colaboradora de Quickie no tuvo reparo en sincerarse con Pablo Motos sobre su despido de Telecinco y las traiciones que ha sufrido. Pero lo que verdaderamente sorprendió de su paso por el programa fue lo abierta que se mostró por primera vez a hablar de su pasado con las adicciones.

"Estoy nerviosa y todo", confesó la princesa del pueblo nada más sentarse en la mesa junto a Pablo Motos, con quién había bailado justo al entrar a plató. Y aunque todo fueron risas y alguna que otra pulla en los primeros minutos de la emisión, la princesa del pueblo no tuvo problema en sincerarse sobre una de las etapas más difíciles de su vida.

Rememorando su infancia, Belén Esteban dejó claro en el espacio de Antena 3 la ética con la que rige su vida a día de hoy. "He vivido en una familia humilde. Y yo tengo unos valores en la vida gracias a mis padres y gracias a mi monja", señaló la colaboradora de 'Ni que fuéramos' tras desvelar que gran parte de su crianza corrió a cargo de Sor Mercedes, ya que sus dos padres estaban constantemente trabajando.

Belén Esteban se abre sobre su pasado con las drogas: "Caí en lo peor que se puede caer"

"Yo una vez me equivoqué hacia mi persona. Caí en lo peor que se puede caer, creo que todo el mundo sabe por dónde voy", comenzó relatando haciendo referencia a su pasado con las drogas y las adicciones que la alejaron de la televisión puntualmente. "No lo digo porque sé que a mi madre le duele mucho esa palabra", lamentó la estrella de Quickie.

"Pero no hice daño a gente, me hice daño a mí misma. Y gracias a la ayuda de Raúl Prieto, David Valdeperas, Carlota Corredera, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, mi gente, pude salir de donde estaba metida", sentenció Belén Esteban entre aplausos trasladando su amor y agradecimiento a sus antiguos directores de 'Sálvame' y a los fundadores de 'La Fábrica de la tele'.

“El que quiere, se recupera” @BelenEstebanM habla de uno de los momentos más duros de su vida #BelénEstebanEH pic.twitter.com/l317JViOrF — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 31, 2024

"Buscaba libertad y no la encontraba, estaba mal"

Aún así, la invitada de Motos no se mostró avergonzada. "No he tenido ni una sola recaída", subrayó Belén antes de sincerarse brevemente sobre los motivos que la empujaron a esa espiral de autodestrucción. "Yo buscaba la palabra libertad y no la encontraba, estaba ya mal", reflexionó sobre su etapa luchando contra sus adicciones a la vez que continuaba su trabajo en los platós.

"Llego un momento en el que tuve una reunión con Raúl, Carlota y Valdeperas y Jorge Javier. Pero los que se hicieron cargo de mí fueron mis jefes. Me buscaron el mejor médico que había para eso", confesó por primera vez Belén Esteban. "A mi marido no le gusta que hable de ese tema, pero es una cosa que ya estoy harta de esconder", aseguró Belén Esteban con más decisión que nunca a compartir su historia.

"Yo me he podido recuperar, el que quiere se recupera. Yo ahora tengo una vida maravillosa, antes no me podía mirar al espejo, pesaba 42 kilos. Ahora peso 64, tengo tripilla pero me veo sabrosona total", señaló la antigua colaboradora de Mediaset entre aplausos y risas del público. "Y me siento muy orgullosa. Sobre todo de que mi familia siempre estuvo conmigo", terminó subrayando la princesa del pueblo.

"Es muy importante ir al psicólogo, la gente que va no está loca"

Pablo Motos le aplaudió entonces por su relato de superación. "Cuando una persona está en el pozo y luego sale, ganas una complicidad contigo mismo que te hace poderosa", sentenció el presentador. "Yo me acuerdo que me decía mi médico, 'mírate al espejo y háblate'. Y yo no lo hacía, pero ya cuando veía que estaba mejor lo empecé a hacer, y a día de hoy lo sigo haciendo", confesó Belén Esteban.

"A día de hoy cuando tengo un mal día me miro al espejo y me digo 'eres la mejor, puedes con todo', y la autoestima para arriba. También te digo una cosa, yo no voy al psicólogo tanto pero de vez en cuando voy a terapia que me ayuda muchísimo. Es muy importante ir al psicólogo, la gente que va no está loca. Es muy importante para saber llevarte", terminó sentenciando la compañera de María Patiño.