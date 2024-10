El indigesto corte de Belén Esteban a Pablo Motos nada más sentarse en 'El Hormiguero'

Tras tener que atrasar su visita un día por los estragos de la DANA en Valencia, Belén Esteban llegó a 'El Hormiguero' este jueves para cerrar la semana por todo lo alto. La estrella de 'Ni que fuéramos' visitó por primera vez a Pablo Motos, protagonizando así su regreso a Atresmedia tras más de 20 años. Y la princesa del pueblo no se cortó en lanzar un dardo al valenciano nada más sentarse en la mesa.

Entre aplausos, la antigua estrella de 'Sálvame' se fundió en un abrazo con Pablo Motos. Sin embargo, según tomaban asiento el buen rollo se esfumó de repente. "Después de 19 años ya es hora de que mi invites ¿no?", preguntó de forma retórica la de Paracuellos después de que el presentador la definiese como "televisión" en estado puro.

"A ver, si no recuerdo mal ¿estabas en otra cadena no?", contestó rápidamente Pablo Motos en un intento de salir del paso, pero Belén Esteban no se contuvo. "Perdona, en otra cadena estaba Paz Padilla y la trajiste cariño...", espetó la estrella de Quickie mientras el público señalaba al presentador. "Eso es verdad", reconoció el comunicador, que a partir de ahí comenzó a medir sus palabras con 'La Patrona'.

Ni dos minutos de empezar y ya le ha dado Belén un zasca al enano pelirrojo JAJAJAJAJAJA #BelenEstebanEH pic.twitter.com/jRF7wQdLvn — ⚪️⚫️• TodoSalseO • (@TodoSalseos) October 31, 2024

Belén Esteban saca los colores a Pablo Motos nada más aterrizar en 'El Hormiguero': "A Paz Padilla la trajiste cariño"

Acto seguido, la conversación derivó en su gran resugir en 'Ni que fuéramos' e inevitablemente en su desagradable final en Mediaset. "Hablemos de Telecinco en Antena 3, que da mucho morbo", sugirió Motos mientras le preguntaba cómo afrontó despedirse de las tardes de la cadena después de 14 años. "Yo creo que en un programa de lunes a sábado, en el que hacíamos todo lo que nos pedían... creo que no estuvo bien que nos enterásemos en directo por el periódico El Mundo", recordó la tertuliana sobre su fin en 'Sálvame'.

"Fue duro. Se que ha habido compañeros míos que lo han pasado mal. Pero a mí me vino bien", explicó Belén Esteban antes de confesar cuando sintió vértigo ante su regreso. "Me sentó mal cuando empecé en TEN. El duelo esos 10 meses yo no lo pasé, yo pasé el duelo cuando empecé el nuevo programa. Pero me duró poco. Dije mira es lo que hay, hay que seguir para adelante, la gente nos quiere, nos sentimos muy queridos", sentenció la princesa del pueblo.

Sobre su despido de Mediaset: "Fue duro"

Pero la antigua colaboradora de Mediaset no se quedó ahí, y confesó que muchos de su equipo actual tardaron en recuperarse de la cancelación. "María lo pasó mal, Víctor lo pasó mal. Fue duro, no creo que ella se moleste. María presentaba, colaboraba, hacía de todo. Enterarte en directo y tener que seguir haciendo el programa…", reiteró la invitada estrella de la semana.

Y Belén Esteban no se cortó en seguir reflexionando sobre el programa de la cadena que ejerce de competencia directa con Antena 3. "Era un programa en el que lo dábamos todo. Cuando había un tema mío me hacía un 'Deluxe' cobrando, no te voy a engañar. Aunque también me he hecho muchos gratis, que la gente se piensa que cada vez que salíamos era cobrando y no es así, he hecho muchos gratis", aseguró la televisiva.

No fue hasta más tarde cuando se pronunció sobre el buen momento profesional que están viviendo a raíz de su mudanza a 'Quickie', con ofertas más allá del universo Telecinco al que estaban encadenados en sus días en 'Sálvame'. "Hemos aprendido a estar más unidos y a estar dónde creemos que debemos estar. Y hubo una época en la que no se levantaban los teléfonos", reflexionó Belén.

"A María y a mi se nos han levantado los teléfonos"

"Y te tengo que decir... A María y a mi se nos han levantado, ahora, varias veces los teléfonos y estoy muy contenta", anunció Belén Esteban entre aplausos. "¿Pero de Telecinco?", preguntó asombrado el conductor de 'El Hormiguero'. "No, de Telecinco no, de otra cadena...", señaló sin desvelar cuál podría ser su próxima casa televisiva aunque todo apunta a que se refería a TVE. "Bueno, y de 'El Hormiguero'", bromeó la de Paracuellos.

La entrevista tomó otro giro cuando Pablo Motos le preguntó por sus amistades dentro del panorama televisivo después de tantos años trabajando en platós. "Sé quién está conmigo y sé los que quiero que estén. Hay gente que me ha defraudado mucho. Gente televisiva y gente cercana", subrayó Belén Esteban con gesto serio.

"En mi teléfono tengo a más de 20 bloqueados", confesó la colaboradora de 'Ni que fuéramos' antes de sincerarse sobre la radiografía general que hace sobre sus más de dos décadas en televisión. "Te voy a decir una cosa, y no lo vas a entender. Muchas veces he dicho que me arrepiento de haber hablado tanto, pero a día de hoy tendría que haber hablado mucho más. Ahora no puedo hablar", aseguró Belén.

Mientras Motos se mostraba algo confuso, la estrella de Quickie procedió a explicarse. "Siempre me han dicho que ya vale de vender mi vida, contar mis cosas... Es verdad que la he vendido, de lo que anteriormente me he podido arrepentir. Pero a día de hoy, si llego a saber lo que hubiera pasado, hubiera hablado mucho más. Ahora no puedo hablar, porque tengo a la persona más importante de mi vida y por esa persona me callo", sentenció Belén Esteban en alusión a su hija.