Patricia Pardo finaliza una era en la mañana de Telecinco con "desgarro" por tres despedidas: "Es un cambio grande"

Patricia Pardo ha afrontado uno de sus programas más complicados de 'Vamos a ver' por el cambio de etapa que se producirá a partir del lunes, 8 de septiembre. Con el salto de Joaquín Prat a la tarde de Telecinco de la mano de 'El tiempo justo', la cadena reformula el magacín matinal con una versión reducida (13:30 a 15:00 horas) en favor de 'El programa de Ana Rosa', que adquiere más duración.

Coincidiendo con su 42 cumpleaños (lo que ya le tenía muy sensible), la presentadora gallega se ha visto obligada a despedirse de uno de sus principales pilares del programa. Hablamos de Alfonso Egea, que ha irrumpido con una tarta y un ramo de flores en plató. El periodista, especializado en sucesos, deja 'Vamos a ver' y se pasa a 'El tiempo justo' con Prat.

"Con lo mal que me caías cuando te tenía en la competencia y lo que te quiero yo ahora", le ha dicho Patricia Pardo, que ha admitido ante los espectadores que le ha sido muy difícil presentar la entrega de este viernes: "Me ha costado mucho, mucho la mañana de hoy. Llevó a flor de piel desde que he entrado a Telecinco esta mañana porque es la última vez que entraba en nuestra redacción".

Patricia Pardo: "Para mí supone separarme de mi familia. Es como un desgarro"

"No puedo hablar", ha reconocido acto seguido al borde de las lágrimas. "Estoy muy ilusionada y muy motivada porque yo soy un miura, ya me conocéis, lo que pasa es que, claro, para mí supone separarme de mi familia, que sois vosotros. Es como un desgarro y, bueno, cuando quieres avanzar pues hay que hacer muchos sacrificios", ha proseguido Patricia en su despedida no solo de Alfonso Egea, sino también de Joaquín Prat y de Óscar de la Fuente (el director), que también se va a la tarde de Telecinco para dirigir 'El tiempo justo'. "No quiero ni pensarlo", ha apostillado Pardo muy afectada.

La comunicadora ha asegurado que se encuentra "optimista y feliz" pero "con desgarro porque os voy a echar muchísimo de menos". "Eres una trabajadora incansable, tienes un talento enorme y eres muy generosa; mucho más de lo que transmites y te va a ir fenomenal", le ha halagado Alfonso Egea.

Alfonso Egea y Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

A pesar de la tristeza por el cambio y por las despedidas, Patricia Pardo tiene ganas de lo que viene: "Estoy deseando, como loca, de que llegue la una y media el lunes para explorar nuevas cosas y por volver a hacer corazón y reality que me apetece un montón... pero es complicado. Es un cambio muy grande y a los cambios, a veces, cuesta habituarse", ha recalcado.

"Tengo muchas ganas de empezar el lunes con el mismo compromiso, la misma humildad y el mismo rigor que el primer día. No me fallen", ha rematado Patricia Pardo con apelación incluida a los telespectadores de Telecinco. A partir del lunes, nueva era.