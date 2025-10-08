Carlo Costanzia denuncia lo difundido en 'Espejo Público' y anuncia medidas: "Voy a llegar hasta el final"

La portada de Diez Minutos con Alejandra Rubio y su hijo como protagonistas ha visto la luz este miércoles salpicada por una gran polémica, pues Carlo Costanzia no ha dudado en cargar contra la revista por mostrar a su hijo. En un extenso comunicado publicado en redes, el hijo de Mar Flores se revuelve contra la circulación de imágenes no autorizadas de su hijo, aunque esté pixelado, y ha terminado señalando a Susanna Griso y su programa.

"Mañana saldrá una portada de una revista donde soy portada junto a mi pareja y hasta aquí todo bien. Pero una vez más está mi hijo", anunciaba este martes la pareja de Alejandra Rubio, haciendo referencia a las imágenes en las que madre e hijo aparecen disfrutando durante una escapada a Málaga. Y aunque Diez Minutos ha distorsionado la imagen para no mostrar el rostro del pequeño, el actor ha estallado contra la vulneración de la intimidad de su hijo.

Carlo Costanzia arremete contra Diez Minutos por mostrar a su hijo en portada y suma a Susanna Griso en la ecuación

"No entiendo cómo puede ser que si sus propios padres no lo sacan y no quieren que se sepa cómo es, no se respete la privacidad de un bebé de diez meses y tenga que ser portada de revistas sin aún poder ni siquiera decidir", ha continuado explicando Carlo Costanzia en un comunicado publicado en sus historias de Instagram. "Está pixelado en esa foto, pero ya queda en manos del fotógrafo, la agencia de prensa, las cadenas… No sé qué pueden hacer con esta imagen y cuánta gente la puede ver o dónde se puede sacar", sentenciaba.

📲💥 Carlo Costanzia Jr explota contra la publicación de unas imágenes junto a su hijo y Alejandra Rubio pic.twitter.com/sNYk3mSxvx — Alba Medina (@albammmedina) October 7, 2025

Ha sido entonces cuando ha aprovechado para lanzar un dardo al espacio de Susanna Griso, en el que tanto él como Alejandra Rubio son a menudo protagonistas de la sección 'Más Espejo'. "Hace poco le sacaron en una cadena sin pixelar en un programa de máxima audiencia como es 'Espejo Público", ha denunciado el hijo de Mar Flores, dando un toque de atención al espacio de Antena 3 por vulnerar el deseo de los padres de preservar la intimidad de su bebé.

"La gente que está todo el día criticando y hablando barbaridades a ver si opinan de esto"

"Ya se están tomando las medidas necesarias para pedir amparo en la ley ante esta barbaridad", ha adelantado Carlo Costanzia sobre cómo responderán a la publicación de estas imágenes en portada. "Hago un llamado a todos los padres y madres que trabajen en el sector o comentan este tipo de imágenes que se pongan en nuestra situación por favor", terminaba pidiendo el actor.

"Que sepa todo el mundo que haya publicado una foto de mi hijo, aunque esté pixelada, y la gente que tenga imágenes de mi hijo en cámaras, programas, medios de comunicación y cadenas que tendré que llegar con este asunto hasta el final", ha advertido finalmente el yerno de Terelu Campos, plantándose contra el espacio de Antena 3 así como Diez Minutos por su última jugada. "La gente que está todo el día criticando y hablando barbaridades a ver si opinan de esto también", añadía al final de su mensaje.