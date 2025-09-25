Susanna Griso se solivianta antes de despedir 'Espejo Público' por la encerrona del equipo: "¡Qué no!"

'Espejo Público' sigue bebiendo de 'Sálvame' en su sección de corazón gracias al papel de Alberto Díaz como director. Y estos últimos días se ha vivido algo muy propio del programa que presentaba Jorge Javier, cuando Nando Escribano escuchaba junto a varios colaboradores unos audios de Rafael Amargo atacando duramente al programa y contestando a Susanna Griso tras lo que le había dicho días atrás.

"Nando está escuchando unos audios de una persona muy conocida que ataca directamente a la línea de flotación de este programa", explicaba Gema López al arrancar la sección de corazón de 'Más Espejo' el miércoles. Lo hacía sin decir de quién se trataba. Minutos después destapaba que hablaban de Rafael Amargo.

Tras ello, Nando Escribano pedía a los colaboradores que le acompañaran para poder escuchar los audios de Rafael Amargo. "Me voy a quedar con Susanna para suavizárselos. Yo creo que él no ha sabido interpretar lo que tú le has dicho y ha considerado que has ido a atacar", le decía por su parte Gema López a la presentadora.

Sin saber muy bien qué es lo que decía Rafael Amargo en esos audios, Susanna Griso reaccionaba sin entender qué pasaba. "¿De verdad? Yo creo que lo que le dije es que tenía que pensar en su propia salud y no pensar en ver enemigos donde no los hay", aseveraba la conductora sobre lo que dijo el día anterior del problema de salud que ha sufrido el bailaor.

Después de que el miércoles Susanna Griso se quedara sin saber lo que decía Rafael Amargo en los audios y lo que le contestaba, este jueves 'Espejo Público' emplazaba a la presentadora a que escuchara esos ataques del bailaor. "Los audios 'aún más Amargos'. Susanna, ayer te libraste de escuchar los audios, hoy te toca enfrentarte a ellos", se podía leer en un rótulo.

Sin embargo, pese a que durante toda la parte de corazón se cebaba la guerra entre Rafael Amargo y el programa, Susanna Griso se negaba a participar del show. "No, no tengo ningún interés en escucharlos. No quiero hacerme mala sangre. ¡Que no, que no!", se plantaba la catalana. "No, porque me habéis dicho una serie de cosas que no me han gustado", añadía cuando todos le miraban extrañados de su actitud.

Y pese a que Nando Escribano insistía para que Susanna Griso accediera a escuchar los audios, la presentadora seguía con su negativa. "No, es que a mí lo que es tóxico no me alimenta. Me mantengo al margen", recalcaba. "Mañana sí, prométemelo, tienes que escucharlo", le replicaba el colaborador al darse cuenta de que se quedaban sin tiempo para seguir con el juego. "Hasta mañana, no prometo nada", sentenciaba Griso despidiéndose de la audiencia.