Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz y Adela ponen en jaque a Susanna Griso, que cae a última opción en audiencias

Una jornada más, 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo y 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González volvieron a formar un tándem de oro en audiencias para TVE, alzándose con un liderazgo que parece ya inquebrantable al registrar un 17,4% y un 15% de cuota de pantalla respectivamente.

Ambos formatos se han consolidado entre el público y se han convertido en referencia informativa frente a sus inmediatos competidores, dando lugar además a un cambio de ciclo muy relevante en la franja matinal. El dominio histórico de 'El programa de Ana Rosa' o de la mañana de Telecinco ha decaído y ese reinado ya lo ostentan los comunicadores de la cadena pública.

#Mañaneros360 en la mañana de @la1_tve es LÍDER con un 15% de share y una media de 439.000 espectadores



+28.6% por encima de la media de la cadena



Más de 2.1 millones de espectadores conectaron en algún momento

No obstante, el magacín matinal de Mediaset ha ido progresando positivamente en sus datos después de arrancar temporada con mal pie. Concretamente, con el peor resultado de su historia. Y, este lunes, 'El programa de AR' obtuvo una de las mejores cifras de lo que llevamos de curso con un destacado 13,6% de cuota. Aun así, no le valió para el liderazgo. Aunque más lejos se quedó 'La mirada crítica' de Ana Terradillos, el formato telonero, con un escueto 10%.

Bien de nuevo #ElProgramaDeAR en la mañana de @telecincoes subiendo a su 2ª mejor cuota de temporada con un 13.6%, 323.000 y 1.610.000 espectadores únicos



+32.4% de plusvalías



Líder de las cadenas comerciales

Sin embargo, la atención la concentra principalmente 'Espejo Público'. Y no puede ser de otra manera porque el espacio matutino conducido por Susanna Griso fue última opción de la audiencia entre las principales cadenas generalistas con un 10,4%. Es una de las claras debilidades de la programación de Antena 3 y un dato bastante impropio para una cadena líder que, este martes, promedió casi un 14% de media.

@EspejoPublico en @antena3com obtuvo 1.827.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



El programa registró 249.000 espectadores de media y un 10,4% de cuota de pantalla.

'Espejo Público' habitualmente ha cosechado datos moderados, pero lo cierto es que en esta temporada ha empeorado su rendimiento ostensiblemente. La temporada pasada cerró con un 13,3% de media y ahora parece anclarse en torno al 10-11% con regularidad, lo que constata ese resentimiento.

Así, con ese 10,4% de share, Susanna Griso fue la última alternativa de los espectadores frente al mencionado 17,4% de Silvia Intxaurrondo y el 15% de Javier Ruiz y Adela González. La brecha es grande. Por su lado, 'El programa de Ana Rosa' fue segunda opción con ese 13,6%.