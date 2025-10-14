Patricia Pardo amonesta a Alejandra Rubio por su bomba de humo en Telecinco: "Esto no se hace"

Patricia Pardo ha estallado contra Alejandra Rubio este martes después de que se negase a atender a la reportera de 'Vamos a ver' durante un acto benéfico contra el cáncer de mama. La colaboradora del 'Club social' del espacio de Telecinco ha atendido junto a Terelu Campos al evento organizado por Ausonia, y ha desaparecido justo cuando tenía que responder a las preguntas de sus compañeros, ganándose una dura reprimenda de la presentadora.

Quedaban escasos minutos para conectar con la madre e hija cuando Nuria Chavero, reportera del programa, anunciaba el plantón de Rubio. "Hemos intentado convencer a Alejandra para que estuviera en la charla, pero yo creo que ha habido un momento en que veía que venían las preguntas un poco más polémicas y nos ha hecho una auténtica bomba de humo", lamentaba la periodista.

Patrcia Pardo clama contra la poca profesionalidad de Alejandra Rubio: "Deberías aprender un poquito de tu madre"

A su vez, la reportera daba a entender que la colaboradora habría decidido abandonar antes de tiempo el evento para evitar responder a preguntas incómodas. "Gracias, Terelu, que siempre demuestras ser una gran profesional, por tu amabilidad, por tu cariño y por ser compañera", señalaba rápidamente Patricia Pardo desde plató, que no ha dudado en lanzar un claro recado a la hija de la malagueña.

"Ahora, Alejandra, igual deberías aprender un poquito de tu madre, ¡eh!, porque hace falta…", ha espetado la conductora de 'Vamos a ver' con gesto serio. "Hace falta tener pocas tablas para dejar plantado al que es tu programa, que es este, porque tu compañera es ella, Nuria Chavero. Un poquito desubicada me parece. A ver qué nos cuenta el próximo día que está aquí", añadía la periodista sin ocultar su enfado.

Y mientras sus compañeros de mesa trataban de quitar hierro al desplante de la colaboradora Patricia Pardo ha terminado alzando la voz de nuevo. "¡No, esto no se hace! Perdonadme, no, esto no se hace", sentenciaba alto y claro la presentadora, plantándose contra el ninguneo que el equipo del programa había sufrido.

"Aquí somos todos muy amables y muy buenos compañeros con ella, y esto que nos ha hecho es un feo en toda regla. A ver si se ubica un poquito. ¡Ya está bien, ya está bien!", añadía la periodista, lanzando un recado directo para la televisiva. "¡Hombre, por favor! El mejor ejemplo lo tiene en su casa", ha señalado Pardo, alabando la profesionalidad de Terelu Campos.