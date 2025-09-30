Patricia Pardo destapa la cláusula que le impuso la dirección de Telecinco para presentar 'Vamos a ver'

El salto de Joaquín Prat a las tardes de Telecinco hizo que la cadena confiara en Patricia Pardo para quedarse al frente de 'Vamos a ver', el matinal que, hasta entonces presentaban juntos. La periodista gallega ha acudido al podcast de Álex Fidalgo, 'Lo que tú digas', donde ha desvelado la condición que le impusieron los altos cargos para ponerse al mando del programa.

"Me dice Joaquín: 'Oye, la semana que viene antes de vacaciones tengo una reunión con los jefes'. Ahora que te van a decir, estábamos dándole vueltas en las publicidades, estuvimos poniendo a esta aquí, a este allí, cambiando todos los cromos", comenzó explicando Patricia Pardo sobre el momento en el que Joaquín Prat le contó que le habían convocado a una reunión.

"De repente, unos días antes de esa reunión de Joaquín me llamó la secretaria de mi máximo jefe y me dice: 'Oye Patricia, que mañana quieren reunirse contigo Carullo y Salem para comentarte una cosa'", continuó diciendo la presentadora. Según reconoce, esa noche no durmió por los nervios: "Ese día el programa nos salió fatal porque no estábamos a lo que teníamos que estar. Estábamos pensando en qué nos tendrían que decir".

La condición que puso Telecinco a Patricia Pardo para quedarse al mando de 'Vamos a ver'

"Cuando me reúno con ellos me explican que quieren que Joaquín lidere la tarde, pero que quieren que me quede con 'Vamos a ver' porque quieren mantener el formato por la mañana", prosigue Patricia Pardo. Acto seguido, desvela la condición que le impuso la cadena para quedarse al frente del programa: "Lo único que me dijeron, esto con su acento italiano, fue 'no quiero verte con flequillo. Quiero que se te vea la cara, que se te vean los ojos'. Yo le dije: 'Tranquilo que no me vas a ver con flequillo nunca más'. Y hasta hoy".

En la citada entrevista, Patricia Pardo también recordó los difíciles comienzos de su relación con Christian Gálvez. La pareja inició su noviazgo a principios de 2022, poco después de que él se separara de Almudena Cid y ella de su marido. En julio de ese mismo año se casaron y en el 2023 dieron la bienvenida a su primer hijo en común. "Ahora ya es otra cosa, pero el primer año fue terrorífico", confiesa la gallega.

"Las personas que filtraron que nos estábamos conociendo eran mis compañeros. No teníamos una relación, que es lo que mucha gente no quiere entender. No éramos una pareja, éramos dos personas divorciadas o separadas que se habían conocido en el pasillo de Telecinco y que había un tonteo", explicó la periodista ante las especulaciones de que Christian Gálvez hubiese empezado la relación mientras aun estaba casado con Almudena.

La periodista recuerda los díficiles inicios de su relación con Christian Gálvez

Patricia Pardo lamenta que "la imagen que teníamos antes no es la que tenemos ahora. A mí me han puesto la etiqueta de 'la mala de España' sin conocerme y me han juzgado por algo que no pasó. Y a él, ni te quiero contar. Creo que estamos pagando un peaje muy grande por todo aquello, simplemente por no estar juntos o por no haber hablado".

Según reconoce, solo un redactor de '¡Hola!' la creyó cuando, fuera de cámaras, le dijo que en realidad llevaba más de medio año separada de su marido. "No le interesó a nadie. Era mucho más fácil colocar las etiquetas de 'los malos de la película'. Y eso lo hemos vivido así", sentencia la presentadora de 'Vamos a ver'.