Joaquín Prat sonroja a Carlos Mazón en Telecinco ante lo que está haciendo tras la alerta roja en Valencia

Un nuevo temporal amenaza con poner a la Comunitat Valenciana en peligro justo cuando se cumplen once meses de la trágica DANA que dejó 229 muertos. Y mucho se está volviendo a hablar de la gestión de Carlos Mazón después de que se esté señalando como el presidente de la Generalitat estuvo ausente este domingo en el comité de emergencias por estar en la cumbre del PP en Murcia. Quien no ha dudado en señalar al político ha sido Joaquín Prat.

Así, 'El tiempo justo' ha estado muy pendiente este lunes de todas las zonas a las que puede afectar este temporal. Y se ha desplazado incluso a algunas de las localidades que se vieron afectadas hace un año por la DANA. Así, hablaba con José Enrique, vecino de Paiporta y Joaquín Prat no dudaba en preguntarle por si le han llegado las ayudas del Gobierno.

"Este nuevo temporal de lluvia y tormentas nos ha llevado a esas zonas devastadas por la tragedia del 29 de octubre. 11 meses después el 82% de las ayudas no se han pagado a las familias que lo han solicitado", exponía Joaquín Prat antes de hacer referencia a como los políticos siguen confrontándose por la tragedia.

"Tras la nefasta, lamentable gestión. Primero por parte de la Generalitat Valenciana y después por el Gobierno, todavía hoy sigue el cruce de acusaciones", destacaba el presentar de 'El tiempo justo' preguntando si tenían preparado el tuit de Óscar Puente atacando a Carlos Mazón. "El repugnante tuit querrás decir", le corregía Eduardo Inda.

Justo entonces, Joaquín Prat leía en pantalla el tuit de Óscar Puente ironizando y preguntándose si Mazón ya había hecho su reserva en el Ventorro como hace un año ante este nuevo temporal. "No os enfadéis los fachitas, que Mazón está al pie del cañón… en Murcia, preparando los dispositivos por si hace falta", publicó Puente afeando la ausencia del presidente valenciano en la reunión del temporal este domingo.

"Se pregunta si esta vez Mazón con este nuevo episodio de alertas, que esta vez las alertas si llegaron a tiempo, había reservado mesa en el Ventorro, que es verdad estuvo Mazón ahí incomunicado y apareció cuando le apeteció", sentenciaba el presentador de Telecinco respecto a la criticada gestión de Carlos Mazón de la trágica DANA.