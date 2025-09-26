El gesto que se capta a Joaquín Prat con lo visto este jueves en 'Supervivientes All Stars' lo dice todo

Este jueves se vivió una gala muy tensa en 'Supervivientes All Stars' con varias discusiones tanto en Honduras como en el plató. Pero si hubo una que destacó por encima de todas fue la que tuvieron Elena Rodríguez y Yola Berrocal. Un enfrentamiento que 'El tiempo justo' ha repasado este viernes con un Joaquín Prat que no ha podido contener con sus gestos lo que pensaba.

Todo se produjo cuando Jorge Javier quiso saber quién iba a ser la expulsada de la noche. "A mí me encantaría que se fuera Drama Queen porque ha demostrado ser siempre una mentirosa. Ya lo demostró con Álex Guita y Hugo Sierra", soltaba Yola Berrocal en alusión a Adara. "¿Sabes qué te pasa Yola? Eres muy sinvergüenza y no insultes que todos conocemos tu pasado. Todos conocemos vuestro pasado y si aquí hay una Drama Queen eres tú y tu amiga. A mí hija no la insultes", le replicaba Elena Rodríguez.

Pero lo peor vino con el golpe bajo que le soltó Yola Berrocal a la madre de Adara después de que ella le llamara chabacana. Y es que la representante y amiga de Sonia Monroy le sacó el tema de su nieto. "Lo que tienes que hacer es ocuparte ahora de a quien tienes que llevar al colegio", le dijo provocando un fuerte enfrentamiento en plató.

Nada más volver del vídeo, las cámaras captaban a todos los colaboradores y al propio Joaquín Prat en silencio en 'El tiempo justo'. Pero el presentador ponía caras como de no poder soportar lo que había oído y terminaba mirando hacia arriba con gesto de "sácame de aquí".

Joaquín Prat no da crédito a la mega bronca de 'Supervivientes All Stars'

Tras ello, los colaboradores de 'El tiempo justo' debatían sobre lo sucedido entre Yola y Elena Rodríguez con un Joaquín Prat que optó por el silencio, quizás para evitar decir algún improperio o crítica hacia el reality por lo visto en la gala del jueves.

Por su parte, Marta López y Alexia Rivas se enfrentaban con opiniones completamente diversas sobre lo ocurrido. "Esto es la representación de que aunque Elena quiera ir de fina pierde educación empezando a llamar sin vergüenza a una persona, levantándose y apuntando con el dedo. Para mí han quedado las dos como dos chabacanas", aseveraba Alexia. "Alexia, ¿tú sabes por qué empieza la discusión? Porque se meten con el hijo de Adara y le dicen lo que tiene que hacer con el hijo, ¿pero quién es Yola?", le espetaba Marta López. "A Yola se le fue de las manos", apostillaba Alejandra Prat asegurando que Elena aguantó el tipo como pudo.

Después, César Muñoz se levantó para preguntarle a varias personas del público su opinión sobre la discusión entre Yola Berrocal y Elena Rodríguez y todos coincidían en lo desafortunada que estuvo la cantante. Y tras el debate, Joaquín Prat volvía a tomar la palabra para pasar a otro tema sin hacer ninguna alusión a la polémica pelea de 'Supervivientes All Stars'.

Por otro lado, previamente, Joaquín Prat había dejado claro que para él Adara Molinero es muy necesaria en el reality cuando César Muñoz daba paso a las imágenes del enfrentamiento entre ella y Sonia Monroy. "Por eso Adara es necesaria que esté ahí por cosas como esta", recalcaba el presentador.