Se lía la mundial en el plató de 'Supervivientes' tras lo ocurrido entre Yola Berrocal y Elena Rodríguez: "Sinvergüenza"

'Supervivientes All Stars' ha vivido una de las noches más tensas que se recuerdan en plató a consecuencia de la bronca entre Elena Rodríguez y Yola Berrocal. Un encontronazo de alto voltaje que se ha originado tras la salvación de Jessica Bueno frente a Fani Carbajo y Adara Molinero.

Una pregunta de Jorge Javier sobre quién iba a salir expulsada durante la gala ha ocasionado la gran trifulca en plató. "A mí me encantaría que se fuera Drama Queen porque ha demostrado ser siempre una mentirosa. Ya lo demostró con Álex Guita y Hugo Sierra", ha comentado Yola Berrocal sin ser preguntada por el presentador.

Una intervención que ha hecho saltar a Elena Rodríguez desde la bancada de enfrente: "¿Sabes qué te pasa Yola? Eres muy sinvergüenza y no insultes que todos conocemos tu pasado. Todos conocemos vuestro pasado y si aquí hay una Drama Queen eres tú y tu amiga. A mí hija no la insultes".

Al escuchar la crítica de la exsuperviviente, Yola no ha tenido reparo en ponerse de pie y dirigirse hacia ella mientras soltaba: "Sí, por eso estás aquí fuera porque eres una egoísta y un par de mentirosas". "Tú no la llegas a la suela de los zapatos", ha vuelto a soltar la madre de Adara quien también se ha levantado y, señalándola con el dedo, le ha advertido: "Eres una sinvergüenza. Mírate el ombligo guapa".

"Igual que tu hija que dice que somos unas cincuentonas, pues vivan las cincuentonas", ha recordado Yola Berrocal en alusión a la crítica que Adara Molinero le asestó a Sonia Monroy a causa de su edad en 'Supervivientes All Stars'. Elena no se ha quedado callada y ha contraatacado: "Mírate si necesitas vestirte de brillo. Drama Queen tú".

Yola Berrocal se encara a Elena: “Tu hija y tú sois unas mentirosas y unas egoístas, y que vivan las cincuentonas, tanto que nos llama viejas”



CHILLO#SVAllStarsGala4



pic.twitter.com/LcDuhC3Qim — sofrito (@soofrito) September 25, 2025

El golpe bajo de Yola Berrocal a Elena Rodríguez por el que tiene que pedir perdón

La bronca no se ha quedado ahí y es que, tras una intervención posterior de la madre de Alejandro Albalá, la madre de Adara ha gritado: "Eso es hablar con educación y no como una chabacana que es lo que eres tú. Estrellita estrellada que es lo que eres tú". En ese momento, la representante de Sonia Monroy le ha asestado un golpe bajo al hacer alusión al hijo de Adara: "Lo que tienes que hacer es ocuparte ahora de a quien tienes que llevar al colegio".

"Ella tiene que hablar con educación ante todo. Por muchos brillos que te pongas. A mí no me hace falta, habla con educación y respeto", ha vuelto a subrayar Elena Rodríguez. En su réplica, Yola Berrocal ha vuelto a cuestionar el papel de Elena como abuela: "Yo te he dicho lo de Hugo Sierra que se está ocupando de todo y deberías ocuparte tú". Ante ello, la principal aludida ha asegurado: "Mi nieto tiene un padre que se hace cargo de su hijo gracias a Dios, ¿te enteras?". Una polémica que hasta Jorge Javier ha tenido que cortar en seco: "No, no, no da lugar al debate aquí este".

Enfrentamiento Yola-Elena. Yola fatal sacando al niño de Adara #SVAllStarsGala4 pic.twitter.com/lmX2nU48gu — Dama Livia (@dama_livia_1) September 25, 2025

Un desliz por el que Yola Berrocal ha tenido que pedir perdón. Lo ha hecho tras una pausa publicitaria diciendo: "Quiero pedir perdón por haber mencionado a un menor. No debí de hacer y me he equivocado. Le pido perdón a ella, al programa y a todos los espectadores. Lo siento". "Yo cuando he venido he saludado a todo el mundo a pesar de muchas cosas y le he dado dos besos. Quiero hacerlo bonito", ha contestado Elena Rodríguez sin poder ocultar su evidente cabreo.