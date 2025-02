Aparatoso accidente de Sonsoles Ónega en pleno directo que paraliza su programa: "¿Estás bien?"

Hacer televisión en directo tiene sus riesgos en todos los sentidos. Y es que pase lo que pase todo se ve y no se puede cortar. Y eso es lo que le ha sucedido este lunes a Sonsoles Ónega en pleno directo en 'Y ahora Sonsoles', su programa de Antena 3, al sufrir una aparatosa caída.

No es la primera vez que alguien se cae en directo en televisión. Algunas caídas que dieron mucho que hablar fueron las de Belén Esteban en 'Sálvame' cuando trataba de hacer una prueba a lo 'Supervivientes' y de la que todavía sufre algunas secuelas o la de Rosa Benito o Chelo García-Cortés en el mismo programa.

En esta ocasión ha sido Sonsoles Ónega la que tenía un gran percance al cambiar de set en el plató. Así, tras abandonar la primera mesa, la presentadora se dirigía a la zona central del plató para seguir con los contenidos de 'Y ahora Sonsoles'.

Y era justo entonces cuando Sonsoles Ónega sufría un traspiés al bajar la plataforma en la que se sitúan las sillas de los colaboradores y terminaba cayéndose al suelo cuando estaba presentando a los colaboradores que la estaban esperando.

Al ver a la presentadora en el suelo se escuchaba un grito de "¡cuidado!" mientras que Carlos Quílez se levantaba rápido de su asiento para acudir en su ayuda pero se daba también un golpe con la silla de la presentadora. "¿Todo bien, estás bien?", le preguntaba el colaborador mientras Sonsoles no podía parar de reírse de los nervios al ser consciente de la caída.

"Claro que se ha hecho daño", apostillaba Cruz Morcillo mientras otro miembro del equipo de 'Y ahora Sonsoles' preguntaba si tenía bien el tobillo. Pero Sonsoles Ónega no podía contener la risa. "Ay, que me mato", reaccionaba ella sin parar de reírse. "Si es que los tacones....", apostillaba ella. "Pues he de decir que se cae bastante bien Sonsoles, no todo el mundo cae igual", sostenía Antonio Naranjo.