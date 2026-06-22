Entrevista en exclusiva a María Lamela: "Supervivientes ha sido romper con mi vida y un reto; no soy una presentadora estándar"

Una semana después de concluir 'Supervivientes 2026', en El Televisero hemos tenido la oportunidad de mantener una distendida charla con María Lamela, la revelación del concurso en esta temporada y uno de los mayores descubrimientos de los últimos tiempos en televisión. Mediaset puede presumir de puntería con su fichaje, pues su trabajo en Honduras ha sido verdaderamente intachable.

El exigente reto de recoger un legado de más de un cuarto de siglo lo ha superado con sobresaliente. Ha hecho fácil lo difícil. Ponerse al timón de un transatlántico como es este reality, la mayor producción de la televisión, eran palabras mayores, pero su aplomo a la hora de comunicar, su manejo del directo y su dominio de la cámara, algo que no todos los profesionales que se dedican a este sector poseen, la han convertido en la gran fortaleza de 'Supervivientes 2026'.

María Lamela ha conducido el formato con una sorprendente habilidad y pericia, imprimiéndole un estilo inconfundible debido a su naturalidad, a su desbordante carisma y a su personalidad arrolladora. El entusiasmo, la pasión y la ilusión han traspasado la pantalla en cada una de sus conexiones. Y eso, indudablemente, ha enriquecido al programa.

María Lamela en Honduras

En la entrevista, la periodista gallega hace balance de una aventura que define como "locura increíble". Asimismo, confiesa lo que más le ha costado de estar cuatro meses al otro lado del charco, dedica palabras de gratitud a Jorge Javier Vázquez por haberle ayudado a "potenciar" su personalidad y a trasladar un lado desconocido hasta ahora, y se muestra dispuesta a encarar más ediciones.

Por otro lado, valora si la victoria de Maica Benedicto es justa y, como profesional todoterreno que es, admite que, aunque en este momento no le sobran unas vacaciones, tiene "FOMO laboral". No solo quiere ponerse al frente de más temporadas de 'Supervivientes', sino que además desea todos los proyectos posibles dentro de la cadena.

¿Qué balance haces de esta aventura?

Pues, imagínate, ha sido romper desde el mes de febrero con toda mi vida, con toda mi rutina establecida y embarcarme en una de las mayores aventuras de mi vida a nivel laboral y personal. Ha sido una locura increíble a todos los niveles. He disfrutado como una niña pequeña haciendo un programa que ha sido una superproducción con 200 personas en el equipo; flipando cada día, emocionándome cada día, sorprendiéndome, aprendiendo... Ha sido como una aventura de la que no quería salir y ahora, cuando he aterrizado, estoy procesando todo lo que he vivido. No tengo palabras para describirlo.

Y luego, una cosa que me llevo, por encima de todo, es el maravilloso equipo que hace 'Supervivientes'. Para mí era súper importante conectar con él y, finalmente, se ha convertido en mi familia. Iba con muchas expectativas diferentes y lo he disfrutado como una niña pequeña.

Y si tuvieras que definir esta aventura en tres palabras, ¿cuáles utilizarías?

Intensa, apasionante y valiente.

"Jorge Javier me ha permitido enseñar esa parte de mí que era desconocida. Ha potenciado mi propia personalidad"

María Lamela con Jorge Javier Vázquez

Hablas de que el equipo te ha arropado mucho. Se ha notado también mucho feeling con Jorge Javier. ¿Te ha ayudado en esa integración?

Jorge me lo ha hecho muy fácil. En general, todos los presentadores (Sandra Barneda y Ion Aramendi) me lo han puesto muy fácil porque siempre me han estado arropando en los directos; incluso diciéndome palabras súper bonitas que yo he agradecido muchísimo y me han sorprendido.

Con respecto a Jorge Javier, ha sido impresionante conectar con él por el sentido del humor que tiene. Sus comentarios me lo hacían fácil para ser yo misma y mostrar ese punto de mi personalidad que, quizá, en otros registros, no se podía enseñar tanto. Él ha sido como ese trampolín para decir: 'mira, es que yo también tengo este sentido del humor'. Y Jorge, a través de sus comentarios, me ha permitido enseñar esa parte de mí que era desconocida. Ha potenciado mi propia personalidad.

¿Cómo está siendo la vuelta a España y la aclimatación? ¿Y qué es lo más destacable que has hecho al llegar?

Llevo una semana viendo a la gente, comiendo, descansando… Bueno, descansando poco porque tengo el jet lag, que aún llevo una semana arrastrándolo. Destacable te puedo decir que fui al concierto de Bad Bunny. Media hora antes, no tenía ni entrada. Y acabé en el concierto, ¿sabes? (risas).

También he visto a amigos y compañeros de La Sexta, de 'Más vale tarde', a todos mis amigos de Madrid... Mi vuelta se resume en ver gente y comer mucho, ya está. Además, esta semana me voy a ir a Galicia, a mi tierra, con mis amigas y espero estar allí unas cuantas semanitas con la familia, mi madre y todos juntos.

Laura Madrueño, en una entrevista con la edición ya empezada, dijo que este año ibas a tener poco tiempo de sacarle los contras a 'Supervivientes', que todo iba a ser disfrute en la primera edición. ¿Ha sido así? ¿Qué es lo que más te ha costado?

Si tengo que decir algo, es estar lejos de la familia, de los amigos y de Madrid, que me encanta Madrid, Es una ciudad que amo y es un estilo de vida que amo. Es pasar de un estilo de vida a otro, básicamente, y eso es lo que más he echado de menos.

Y es verdad lo que decía Laura, que tampoco te da tiempo a procesar tanto porque, como es la primera vez y vives y haces tantas cosas nuevas y quieres verlo todo (hacer también todas las excursiones del mundo o aprovechar tu tiempo libre para pasártelo bien con tus compañeros), pues no te da tiempo a echar tanto de menos.

El comienzo de la edición no fue fácil porque al casting le costó arrancar. De hecho, Jorge Javier incluso tuvo que dar más de un toque de atención en Palapa. ¿Cómo vivisteis esto en el equipo? ¿Existía preocupación?

No, para nada. El equipo estaba súper focus en las tres galas. Estábamos concentrados en hacer el mejor programa posible y tampoco daba mucho tiempo a recrearse en una cosa u otra. Nosotros estábamos a lo que había que estar: dar lo mejor de nosotros mismos. Esas cosas no se comentaban y tampoco estábamos preocupados. Yo, desde luego, no he sentido preocupación en absoluto. Y hablo también por mí misma.

Al principio sí vimos que había algunos concursantes a los que les costaba entrar en el programa y hubo varios abandonos también, que eso para el formato suele ser un golpe a fin de cuentas.

Es cierto que las primeras semanas son las que más pesan y luego ya vimos cómo nadie quería irse, que todos querían aprovechar. Hombre, al principio, claro, tú no quieres que nadie abandone porque tú deseas que aguanten hasta el final, obviamente. Y cuando alguien desea abandonar, pues te da mucha pena y dices: 'jolín'. Pero... ¿qué le vamos a hacer?

Ya hemos visto que el feedback del público ha sido excelente. ¿Cómo ha sido el de la cadena? ¿Qué mensaje te han trasladado una vez que se ha completado toda la edición?

Pues lo que me han dicho también es muy bueno. Están súper contentos conmigo y les ha gustado mucho mi trabajo. Todos los mensajes son muy positivos.

Al final de la última gala, deslizaste, junto a Jorge Javier, que estarás en el 'Supervivientes All Stars' de otoño. ¿Esto está confirmado?

Llevamos aquí una semana y aún no ha dado tiempo a ponerse con nada de esto. Entonces, eso es algo que confirmará la cadena en las próximas semanas, me imagino. No puedo decir nada.

Por tu parte, dispuestísima, ¿no?

Yo, por mi parte, sí, claro, sí, sí.

¿Y te ves presentando muchas ediciones? En el cierre de Palapa dijiste que 'ojalá muchos más viajes juntos'.

Sí, yo encantada, sí, por supuesto.

En las pruebas te has caracterizado por ser implacable y eso es algo que también se ha valorado bastante.

Claro, es que, si lo veía, lo tenía que decir. Yo siempre he sido muy competitiva en los propios juegos que he disputado desde pequeña. Y además soy libra, que eso influye (risas). No quería pasar ninguna. Además, con mi carácter gallego parece que estoy siendo como muy inflexible, pero es que hay que estar a eso. Evidentemente, no puedes permitir que hagan trampas.

María Lamela: "Maica Benedicto ha sido una concursante muy completa e implicada con el programa"

María Lamela con la ganadora Maica Benedicto

¿Maica Benedicto es justa ganadora de 'Supervivientes 2026' para ti?

Los cuatro finalistas que llegaron hubiesen sido justos ganadores. Y Maica, obviamente, también es una justa ganadora. Si hago yo un balance personal del concurso que ha hecho, ella se ha implicado en cada una de las pruebas que ha realizado y lo ha dado absolutamente todo. En los juegos en los que se competía a nivel individual, Maica ha quedado, no digo siempre, pero muchas veces de las últimas, como de finalista.

Luego, a nivel de convivencia, se ha llevado en general bien con todo el mundo. Además, no solo es que se haya llevado bien, es que ha aportado esa autenticidad que tiene ella y ha protagonizado momentos muy divertidos y carismáticos con cada uno de los supervivientes. Maica se ha dejado notar en la edición y ha sido una de las protagonistas. Ha dado contenido, ha dado supervivencia, se ha esforzado en las pruebas... Ha sido una concursante muy completa y muy implicada con el concurso porque no quería irse, quería llegar hasta el final y tenía muchas ganas de pelear por ganar. Es decir, una actitud a muerte.

Y con la edición acabada, ¿cuál era tu podio final? ¿Ha distado mucho el resultado real de lo que tú creías que iba a pasar?

En verdad, no me hacía cábalas. Llegaba un momento en el que pensabas que cualquiera de ellos podía llegar porque todos lo estaban dando todo y todos eran, por así decirlo, main character (personaje principal).

No me marqué expectativas porque además no quería marcármelas teniendo en cuenta mi rol en el programa. Me quería dejar sorprender y más en esta primera edición; no solo por el concurso y no solo por los concursantes, sino por la audiencia. Quería sorprenderme por la decisión del público y así ha sido.

¿Y cómo estás viviendo el aumento de popularidad? ¿Te da algo de vértigo?

He recibido comentarios tan positivos, que me quedo con eso. Y con los negativos, que también los he leído, eh. No le puedes gustar a todo el mundo; es lógico y normal que la gente se enfade o no porque, al final, tú tienes un rol muy marcado en el programa.

Pero bueno, es raro, para mí es raro porque, claro, nunca me había pasado esto, que de repente la gente me conozca. Aún lo estoy gestionando.

Pero eso también es una sensación bonita, ¿no?

Claro, es muy bonita porque que la gente te reconozca por tu trabajo, porque le ha gustado, porque ha gustado cómo has presentado el programa... Las palabras maravillosas que he recibido es que me llenan el alma. Cuando la gente me dice: 'oye, me ha encantado cómo lo has hecho', a mi me dan ganas de llorar de la emoción.

Al final, 'Supervivientes' es un formato, a diferencia de lo que yo había hecho en el pasado, en el que te muestras a flor de piel. No solo como profesional, sino que también enseñas muchos lados de tu personalidad. Tú no puedes fingir la persona que eres. Y que la gente te dé un feedback positivo de la persona que tú eres es emocionante.

Para mí era un reto saber si a la gente le iba a gustar o no cómo soy yo. No soy la típica presentadora estándar. Yo tengo mis cosas, mi humor... Yo decía: 'a ver si la gente lo encaja'. Y lo ha encajado, me ha dado un feedback súper positivo y no puedo estar más agradecida, de verdad.

"Para mí era un reto saber si a la gente le iba a gustar. No soy la típica presentadora estándar"

María en la playa de juegos de 'Supervivientes'

¿Te gustaría que, junto a 'Supervivientes', te ofrecieran algún otro proyecto en Mediaset para los meses en los que no se emite?

Por supuesto, lo digo tajantemente. ¿Sabes qué pasa? Yo antes de 'Supervivientes' venía de estar en una época trabajando siete días a la semana. Compaginaba La Sexta de lunes a viernes con un programa en la televisión de Galicia que presentaba yo. Entonces, estoy acostumbrada a trabajar mucho.

Tengo FOMO laboral y soy una tía a la que le flipa trabajar y a la que le encanta lo que hace. Por tanto, claro, en los meses que voy a estar libre... Ahora no me sobra pegarme unas vacaciones, pero vamos, yo encantada de hacer proyectos. Cuantos más, mejor, claro que sí.

Además, viniendo de 'Más vale tarde', con esa actualidad tan intensa.

Exacto. Exacto, sí, sí.

¿Y cómo has vivido, desde fuera, la marcha de Cristina Pardo de La Sexta?

Pues participé en el regalo que le hicieron mis compañeros de 'Más vale tarde' y también le escribí una nota de cariño a distancia. Es muy fuerte de repente la marcha de Cristina Pardo de un programa en el que lleva desde 2021, pero es para bien. Ella está contenta porque va a formar parte de otro proyecto muy guay. Y yo encantada de ver a mis compañeros y a mis amigos ser felices y seguir trabajando de lo suyo.

Y ya por último, ¿cómo ha sido ese otro reality, el vuestro como equipo, el que no captan las cámaras de 'Supervivientes'?

Era como un campamento de verano porque, al final, como estamos todos en el mismo lugar, en el mismo complejo hotelero, solo ves siempre a las mismas personas. Es como que las emociones y los sentimientos hacia tu equipo se amplifican. Creamos un vínculo brutal entre nosotros.

Yo he sido una más en todo momento y he compartido con ellos todos los días después de las galas; cenando, comiendo, haciendo todo tipo de planes... Ha sido maravilloso y, claro, eso también te reporta cosas muy positivas en el trabajo porque ya son mis amigos y se han convertido en mi familia. Solo tengo palabras positivas de la experiencia.

María Lamela: "Yo encantada de hacer más proyectos en la cadena; cuantos más, mejor"

María Lamela en la final de 'Supervivientes 2026'

Si no conectas con el equipo, eso también traspasa la pantalla.

Totalmente. Si vas a estar cuatro meses con ellos, más vale que hagas piña y vínculo.

¿Y alguna anécdota reseñable o memorable de estos cuatro meses en Honduras?

No anécdota, pero puedo decir que el momento más especial que me llevo de Honduras ha sido que hayan ido mi hermana y mis amigos a verme, que para ellos ha sido el viaje de sus vidas y así me lo han trasladado. Han participado en los juegos y se han hecho también amigos del equipo. Nos hemos ido todos por ahí y hemos exprimido la experiencia al máximo.

Ha sido tan guay llevar a mis amigos y a mi hermana a mi zona de trabajo... Han flipado porque es un viaje muy loco. Meterte de lleno en la aventura de 'Supervivientes' viniendo de fuera y siendo mis amigos de toda la vida, ha sido maravilloso. Ese es el momento más especial de estos cuatro meses.