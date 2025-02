Desconcertante adiós de Sonsoles Ónega: La explicación de fuerza por la que desaparece de su programa

Este viernes, los espectadores que hayan sintonizado Antena 3 para ver 'Y ahora Sonsoles' se habrán sorprendido como Sonsoles Ónega no estaba en su puesto. En su lugar se encontraba Pepa Romero, la reportera que se encarga de sustituirla cada vez que desaparece.

"Buenas tardes, bienvenidos son las 17:00 horas. Sonsoles siempre dice por fin es lunes, pues yo digo por fin es viernes", comentaba Pepa Romero antes de presentar a todos sus colaboradores de la primera mesa del programa.

"Sonsoles no está aquí en este plató ahora mismo, pero tenemos una sorpresa para todos ustedes que la vamos a ver dentro de un rato. Es más como Sonsoles sepa que Ángela Vallvey y la directora van de amarillo nos va a cortar la cabeza, pero igual no nos ve. Pero luego vamos a tener una sorpresa con ella", añadía la sustituta de Sonsoles Ónega sin dar más detalles.

Era al final de 'Y ahora Sonsoles' cuando se destapaba esa sorpresa y el motivo por el que Sonsoles Ónega se ha ausentado este viernes de su puesto. Y es que Pepa Romero conectaba con su compañera que se encontraba en Muros, en Galicia, en plena grabación de la serie 'Las hijas de la criada', basada en la novela con la que la propia presentadora ganó el Premio Planeta.

Sonsoles Ónega conecta con 'YAS' desde el rodaje de la serie de su novela

"Hola Pepa, buenas tardes, noches, estamos en el Hollywood gallego, que por si alguien no lo sabe está en la ría de Muros donde ha arrancado el rodaje de la serie 'Las hijas de la criada' y he robado unos minutos a dos de sus protagonistas, a Clara y Catalina, Judith Fernández y Martina Cariddi. Estas señoras hoy van a trabajar hasta las 6 de la mañana porque ruedan en exteriores, esa es la conservera uno de los escenarios principales de la novela", explicaba Sonsoles.

Tras ello, Judith Fernández y Martina Cariddi adelantaban algunos de los secretos de la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega. "Va a haber muchos paisajes gallegos, un elenco muy talentoso y de muchísimas edades, y va a haber mucho drama y hay bastante comedia y ese va a ser el éxito de la serie", avanzaba Judith. "Son personajes preciosos que van a contar historias muy bonitas", apostillaba Martina.

Finalmente, Sonsoles Ónega avanzaba que habrá algunas diferencias entre la novela que ella escribió y la ficción. "Las adaptaciones son adaptaciones, tiene algunos retoques y solo digo que el final de la serie no es el final del libro. Y tengo que decir que el del libro me gusta pero el de la serie me encanta", concluía.