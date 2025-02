Estupefacción absoluta por lo que se llega escuchar a Sonsoles de la última hora del papa Francisco

Continúa la preocupación por el estado de salud del Papa Francisco, ingresado en el Hospital Policlínico Gemelli por una "neumonía bilateral" y cuyo cuadro es complejo, tal y como informó este mismo martes el Vaticano en un nuevo comunicado. Sobre ello hablaron en 'Y ahora Sonsoles', donde Sonsoles Ónega conectó con el periodista Jesús Bastante, director de 'Religión Digital' para conocer, de primera mano, la última hora sobre la salud del Pontífice.

"No empezamos bien porque el papa Francisco no mejora. La Santa Sede sigue cancelando su agenda mientras el papa Francisco dicen que está de buen humor", informó Sonsoles Ónega, antes de dar paso al experto en estos temas. Sin embargo, en un momento dado, la presentadora hizo un comentario, a modo de broma, que no sentó nada bien a los usuarios de las redes sociales.

"Jesús, por tu experiencia, ¿hay motivos para la preocupación?", preguntó Sonsoles Ónega al experto. Para, acto seguido, añadir, entre risas, "es por ir mandando los equipos a Roma". Sin duda, un comentario fuera de lugar en un momento en el que la salud del Papa Francisco, de 88 años, es muy preocupante.

El Pontífice argentino se encuentra hospitalizado desde el pasado viernes, 14 de febrero. Según ha comunicado el Vaticano este miércoles, ha pasado una "noche tranquila". Aunque se desconoce los días que permanecerá ingresado, sí que aseguran que no ha perdido su habitual sentido del humor.

A la pregunta de Sonsoles Ónega sobre si hay motivos para la preocupación, Jesús Bastante explicó que "más allá de que es un señor mayor, no debe ser una enfermedad preocupante en el corte y en el medio plazo. Evidentemente, en cualquier momento esto se puede empeorar. Pero no da la sensación de que estemos ante un final de Pontificado. Yo creo que tenemos Papa para rato".

Por su parte, Carmen Lomana, colaboradora de 'Y ahora Sonsoles', aportó algunos datos más al respecto: "Están todas las monjas del Vaticano cuidándole. No veas la vida que se pegan los cardenales". Un comentario, también bastante fuera de lugar, que dejó muy sorprendidos a todos sus compañeros.