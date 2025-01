Paloma García-Pelayo no tolera lo que Pilar Vidal insinúa en 'Y ahora Sonsoles': "Aquí no"

Este miércoles, la revista Diez Minutos ha sacado en portada unas fotografías de Iker Casillas junto a su último ligue, Claudia Bavel. Una noticia de la que se hacía eco 'Y ahora Sonsoles' y que provocaba un pequeño rifirrafe entre Paloma García-Pelayo y Pilar Vidal.

Además, el programa de Sonsoles Ónega vendía que había hablado en exclusiva con Claudia Bavel, aunque realmente la joven ha dado también declaraciones a 'TardeAR' y a 'Ni que fuéramos'. De primeras, el espacio de Antena 3 hacía un repaso a la vida de Claudia, que fue actriz de cine para adultos y actualmente triunfa en Onlyfans.

Tras ello, Paloma García-Pelayo se manifestaba alto y claro sobre esta relación. "Yo creo que ha nacido una nueva estrella en el panorama ligado a un personaje tan famoso como Iker Casillas. Aquí están sus intenciones, hoy tenemos una entrevista exclusiva y vamos a conocer algo más, pero ella ya ha dado los pasos para llegar hasta aquí", empezaba diciendo la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'.

"Ella habla incluso de los precios de OnlyFans, yo creo que es una chica que tiene las cosas muy claras y que en este caso el fin justifica los medios", apostillaba Paloma García-Pelayo. Después, Isabel González añadía que según gente del entorno de Iker Casillas él piensa divertirse y que le da igual lo que digan de él. "Él ha decidido que se va a divertir y que va a entrar y salir de los hoteles con quien quiera", aseveraba la periodista. "Y ella también", apostillaba Paloma.

"Yo no sé si se puede decir que esto es una amistad, pero esto le puede costar la amistad a ella con Iker Casillas", recalcaba por su parte Carlos Pérez-Gimeno dejando claro que el ex portero le había dicho hace unos días que él no se va a esconder. "Yo no sé la gracia que le habrá hecho que esta señora hable aunque está en todo su derecho", añadía el colaborador.

Paloma García-Pelayo frena a Pilar Vidal por su ataque a 'Y ahora Sonsoles'

Era entonces cuando Pilar Vidal tomaba la palabra para cuestionar lo que estaban haciendo en 'Y ahora Sonsoles'. "Yo creo que parece que estamos un poco reventados comentando la portada", soltaba la colaboradora. "¿A qué te refieres con reventados?", le preguntaba Sonsoles Ónega. "Pues que son dos personas jóvenes que se gustan, han pasado la noche en un hotel, ¿y?", seguía defendiendo Pilar. "¿Pero entonces no hablamos?", le replicaba la presentadora. "Es que estamos diciendo que si ella es oportunista", añadía Vidal.

"No, no, aquí no. Aquí yo creo que nadie hemos empleado la palabra oportunista", le contestaba Paloma García-Pelayo a su compañera antes de que Sonsoles la cortara porque le estaba riñendo la directora del programa para que diera paso a la entrevista con la propia Claudia Bavel.

Tras la emisión de esta pequeña entrevista, Isabel González incidía en que a Claudia le gusta la televisión y que se había puesto en contacto con varios medios para ofrecer su historia. "Si es que está claro. Pero vamos a valorar la entrevista en la que por primera vez oímos de su boca cómo se conocen, quién da el primer paso, los me gusta de él y que al final hacen match y empiezan a verse. Aquí lo último que vamos a hacer es juzgar Pilar, no se ha hablado de oportunismo. Hemos relatado los pasos que da ella y es evidente que ella está en contacto con los medios", soltaba entonces Paloma García-Pelayo. "Pero Iker no le da tanta importancia como le damos nosotros", sentenciaba Pilar Vidal.