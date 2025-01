Paloma García-Pelayo cerca a Ana Obregón con la pregunta que nadie se ha atrevido en plena polémica

Ana Obregón se ha sentado en el plató 'Y ahora Sonsoles' para responder a la polémica que se ha generado después de que Roberto Herrera destapara que hizo llorar a Nia Correia con sus presuntos desprecios en una grabación del spot de las Campanadas de RTVE de 2022. Y esta vez, no ha recibido una entrevista masaje como la semana pasada, pues periodistas como Paloma García-Pelayo han hecho su labor como es debido.

Hay que recordar que, desde que el presentador canario realizó esa confesión en un podcast, hay varios rostros del mundo de la interpretación que no han dado la cara pero que aseguran haber vivido situaciones complicadas con la actriz. Una intérprete de la mítica serie 'Ana y los 7' así lo declaró en la revista Lecturas.

Pues bien, la productora a cargo de las Campanadas desmintió a Ana cuando dijo que no había tratado mal a Nia. Y supuestos testigos de ese rodaje refrendan que se dirigió a la cantante de un modo despectivo, con presuntos comentarios ofensivos por su físico. En paralelo, Ivonne Armant, actriz que trabajó con ella en la fallida serie 'Ellas y el sexo débil', ha asegurado que Obregón abusaba de su posición de guionista contra ella.

Todo ello ha sido recogido en 'Y ahora Sonsoles' y Ana Obregón ha negado la mayor. En primer lugar, ha dicho que no sabía ni quién era Ivonne Armant, pero luego ha caído en una contradicción cuando ha pronunciado: "Yo sí entraba en los castings y yo fui quien eligió a esta chica porque era muy guapa". Incongruencia total que no ha pasado inadvertida para Paloma García-Pelayo.

"Pero si decías... ¿Entonces la conocías?", le ha confrontado. "Es que ahora viéndolo me acuerdo. A ver, Paloma, he rodado dos mil millones de series", se ha excusado Ana. "Hay voces y testimonios encontrados", le ha señado la tertuliana sobre la imagen que se tiene de ella como compañera de trabajo.

"De todos los testimonios que han salido todos se han probado que son mentira", le ha rebatido Ana Obregón. Una afirmación falaz, pues no se ha probado nada en ese sentido. "No, están encontrados. Hay mucha gente que te adora y hay otras voces que van en contra. Tenemos algunos testimonios incluso, que no han salido todavía sus nombres, pero que siguen en la misma línea", ha insistido Paloma García-Pelayo. "Madre mía", ha clamado la bióloga, visiblemente tensa.

"Yo te voy a hacer una pregunta en general. Te habrá dado para pensar todo lo que ha pasado estos días. ¿Tú te consideras una buena compañera?", le ha encarado directamente Paloma García-Pelayo. "Me considero buena compañera", ha replicado Ana, amparándose en que "en 40 años" nadie ha hablado mal de ella. "Todo el equipo está flipando", ha defendido.

"Pero tú misma, de ti para adentro. ¿Tú reflexionas con tu yo interno y piensas si eres o has sido una buena compañera? ¿Piensas que has tratado bien?", ha reiterado Paloma, poniendo contra las cuerdas a Ana Obregón, pero ella seguía desoyendo y remitiéndose al relato y al punto de vista de sus compañeros. "No, tú te tienes que sentir que has tratado bien lo primero para considerarlo", le ha contrariado la periodista por enésima vez. "Soy buena compañera y tenéis que preguntar a los de verdad. Todos los que han hablado mienten", ha zanjado Ana.