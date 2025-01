La productora de las Campanadas de TVE desmonta a Ana Obregón y revela lo que realmente ocurrió

Ana Obregón parece no poder escapar de la polémica estos días según se suman más testimonios que corroboran la versión de Nia Correira sobre la polémica entre ambas. La última en pronunciarse ha sido Clara Morales, trabajadora de TVE que estuvo durante las Campanadas de 2022 en Canarias conducidas por la cantante. Y la productora no ha dudado en cargar contra la actriz en 'Ni que fuéramos'.

"Yo no te he querido llamar, porque tus argumentos respaldan la actitud de Nia. En el momento en el que te defiendes y dices que esta pobre chica que triunfa y se está aprovechando de mí. ¿Qué tengo que contrastar?", comenzó señalando María Patiño en el arranque de la emisión, dirigiéndose de forma contundente a la bióloga.

Una trabajadora de las Campanadas echa por tierra la versión de Ana Obregón: "No llegó tarde en ningún momento"

La presentadora de 'Ni que fuéramos' no dudó en juzgar con dureza la baza que Ana Obregón utilizó para defenderse de la polémica en 'Y ahora Sonsoles' esta semana. "¿Qué puedo hacer yo? Si le has dicho a Sonsoles Ónega que una madre que pierde un hijo, uno no se puede meter con ella", espetó Patiño, haciendo referencia a las palabras de la actriz sobre la muerte de su hijo.

María Patiño y Clara Morales en 'Ni que fuéramos'

Y Clara Morales, que se encargó de las Campanadas de Canarias en 2022 detrás de las cámaras, quiso destapar este miércoles en su conexión con 'Ni que fuéramos' la realidad de todo el asunto. "Roberto es el Juan y Medio de Canarias. ¿Qué promoción va a necesitar Roberto? Esta es la primera mentira que me molesta", comenzó señalando la realizadora durante su conexión con el programa.

"Cuando llega Roberto de Madrid, tras este incidente, vino súper preocupado con lo que pasó en Madrid, dijo que se le había caído un mito. Aquí la segunda mentira, Nia no llegó tarde en ningún momento", continuó explicando la trabajadora, echando por tierra la versión de Ana Obregón sobre el retraso de más de 2 horas de la cantante por el cual terminó perdiéndose la misa por su hijo.

El verdadero motivo tras el incidente durante la grabación: "Lo hizo con todo el mundo delante"

"Por lo visto estaban todos abajo, estaba Nia. Ana estaba en la planta de arriba acabándose de maquillar, para ella bajar la última. No tuvieron que esperar a Nia para nada", aseguró Clara antes de destapar el motivo que hizo enloquecer a la actriz y por el cuál cargó contra la canaria hasta hacerla llorar y abandonar el set. "Lo que contó es que cuando bajó Ana y vio a Nia con un vestido que llevaba despampanante...", insinuó la realizadora.

"Ahí fue cuando Ana Obregón 'estalló' y empezó a decir: 'Le habéis dado ese vestido a ella y a mí me habéis dado uno más discreto'. Lo hizo allí con todo el mundo delante", continuaba explicando ante los colaboradores de 'Ni que fuéramos', llegando a detallar algunos de los comentarios que le lanzó. "Por lo visto, Ana le dijo: 'Si además ese vestido no te queda bien. Si se te notan las lorzas'. En ese momento, Nia se va llorando", desveló la invitada.

Pero la cosa no quedó ahí. "Roberto le dijo hasta si quería un valium de lo nerviosa que se puso. Además, Nia me contó que Ana le animaba a quitarse el vestido y ponerse otro", aseguró la trabajadora de TVE, explicando además que a partir de ahí los ataques fueron a más. "Le empezó a minusvalorar. 'Si por la frase que tienes que decir, tampoco es para ponerte nerviosa'...", aseguró Clara Morales.

"Amenazó a producción"

"Ana Obregón también amenazó a producción que si Nia salía con ese vestido, Ana no salía en el spot publicitario", desveló la invitada en palabras de lo que Roberto Herrera le había confesado durante su encuentro en la gala. "Vamos que quería que Nia saliera en chándal", sentenció finalmente Kiko Hernández mientras el resto escuchaban consternados la nueva versión de los hechos, de la cual la cantante canaria aún no se ha pronunciado.