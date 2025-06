Ana Obregón, censurada por Sonsoles Ónega tras lo que dice: "Tengo que cortar la emisión del programa"

Mar Flores es poco dada a hablar de su vida privada. Pero la modelo se ha abierto en canal con Nagore Robles en su podcast 'La casa de la vecina'. En esta entrevista, la madre de Carlo Costanzia asegura que las mujeres le quieren matar pues creen que se va a ligar a sus maridos. Una charla que este martes han comentado en 'Y ahora Sonsoles' con Ana Obregón pronunciándose.

Y es que aprovechando la presencia de Ana Obregón, en el programa de Sonsoles Ónega han querido saber qué opinaba ella de estas declaraciones recordando que en su momento compartieron hombre: Alessandro Lequio. "¿A ti te pasó no? Porque aquellas fotos de Mar con Lequio, ¿no era tu marido por aquellas?", le cuestionaba Miguel Lago a su compañera.

Un comentario que provocaba que Ana Obregón se echara a reír. "Actualízate Miguel", le soltaba la actriz y presentadora de primeras. "Yo ya lo había dejado hacía muchísimo con Alessandro. Y entonces Mar salía con Fernando Fernández Tapias que yo lo adoraba, era como un tío mío porque era gran amigo de mis padres que en paz descansen", trataba de explicar Ana Obregón.

Teresa Bueyes frena a Ana Obregón y Sonsoles Ónega tiene que cortar

Y justo entonces, Teresa Bueyes, colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' y abogada de la propia Ana Obregón le hacía aspavientos desde otra zona del plató para decirle que no siguiera hablando. "Me dice Teresa que no hable del tema", reaccionaba la actriz. "¿Teresa, qué pasa?", le preguntaba entonces Sonsoles Ónega a su compañera. "¿Qué no puede hablar de que tema?", cuestionaba la presentadora sin entender por qué no podían seguir hablando.

"Al fin y al cabo está contando su historia", defendía por su parte Isabel Rábago. "¿De qué no puede hablar Ana?", insistía Sonsoles. "No puede hablar porque reaviva todo lo que pasó en el pasado del enfado de Cayetano con Mar y todo eso no se puede hablar", insistía Teresa Bueyes. "¿Pero Teresa es tu abogada?", cuestionaba Sonsoles. "Sí, es mi abogada, ¿pero qué tiene que ver aquí Cayetano con Mar y Alessandro y conmigo?", se preguntaba Ana Obregón.

Tras ello, Sonsoles Ónega decía que "tengo que cortar la emisión del programa". "Tengo que interrumpir. A ver Teresa, ¿qué puede contar Ana en presencia de su abogada?", preguntaba Sonsoles. "Lo que está hablando, ella es muy lista y ya sabe lo que tiene que contar", respondía Teresa. "Bueno pues bien que estabas ahí haciendo shhh", espetaba Sonsoles Ónega.

"A ver Ana García Obregón, sin presión de Teresa Bueyes, que te corto el micro", terminaba advirtiendo Sonsoles Ónega para seguir con el debate. Y tras ello, Ana Obregón hablaba de su historia y recordaba también lo que a ella le pasó con Victoria Beckham cuando ella y David Beckham vinieron a vivir a Madrid y la ex Spice Girl estaba celosa de la actriz y presentadora.