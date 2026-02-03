César Muñoz, copresentador de 'El tiempo justo', habla del problema de salud que sufre y cómo le ha afectado

César Muñoz se ha convertido en uno de los rostros habituales de Telecinco. El actual copresentador de 'El tiempo justo' junto a Joaquín Prat, ha aprovechado su popularidad para visibilizar uno de los problemas de salud mental más arraigados en la sociedad actual: la ansiedad. Una enfermedad con la que él convive desde hace años.

A través de un vídeo en su cuenta de Instagram, el presentador se ha abierto en canal con todos sus seguidores. "Soy César Muñoz y tengo ansiedad. Probablemente tú también, pero no sabes lo que tienes. Te pasa algo, pero, pero…", comienza escribiendo, antes de contar cómo es su realidad: "Sé que muchos de vosotros me veis como una persona que está en paz, con calma, pero la realidad es bien distinta".

El comunicador explica que ha vivido siempre con ansiedad, si bien antes no le daba importancia: "Lo he achacado a que soy un tío nervioso, pero tiene mucha sintomatología". Entre los síntomas que padece, desvela que "casi siempre tengo las manos frías. Paso de cero a cien en cuestión de dos segundos. Me salen ronchas rojas en la cara, sobre todo en el cuello. Empiezo a brotar de sudor".

César Muñoz se sincera sobre la ansiedad que padece

Además, ha tenido pensamientos muy duros: "He tenido un montón y siempre son en los que tú eres inferior o te sientes juzgado". Se trata, según César Muñoz, de una sensación que se ve amplificada por su trabajo en la televisión: "Eso sumadle el hecho de que trabajo en la tele. La combi completa". Esta ansiedad le afecta en su día a día, pues se siente incapaz de disfrutar del presente y tomar decisiones: "Por más que intento disfrutar de muchas cosas, soy incapaz, como que necesito siempre estar en lo siguiente, en el siguiente plano".

"Evito tomar decisiones, pero al mismo tiempo quiero que lleguen ya. Es una contradicción, lo sé perfectamente, pero estoy atrapado dentro de la contradicción", lamenta. Según cuenta el copresentador de 'El tiempo justo', durante años intentó tapar su problema recurriendo a hábitos poco saludables: "La ansiedad siempre la he tapado comiendo. Bueno, comiendo y fumando". Ahora, tras haber dejado de fumar y estar a dieta, tira de ironía para describir el estado de su mente actúa: "Imaginaos mi cabeza… como los Looney Tunes, con cosas saliendo por todos lados".

Precisamente, la ironía y el sentido del humor también le han servido de tapadera en ocasiones: "Siempre estoy de coña. Yo creo que también es una forma de tapar estas cosas, ¿no? Y si eres un poquito cachondo, no tienes que profundizar en esto". Por último, César Muñoz revela qué le ha llevado a sincerarse de esta manera con todos sus seguidores: "Hoy me apetecía. Quería que me conocierais un poquito más detrás de lo que había en la tele y de lo que había aquí en Instagram", sentencia.