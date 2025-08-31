Así ha sido la despedida de Terelu Campos, César Muñoz y Álex Blanquer ante el regreso de Emma García a 'Fiesta'

Después de un mes al frente de 'Fiesta' en relevo de Emma García, los presentadores César Muñoz y Álex Blanquer junto a Terelu Campos se han despedido de la audiencia antes del regreso de la presentadora titular la próxima semana.

El último programa de 'Fiesta' ha coincidido además con el 60 cumpleaños de Terelu Campos. Por ello, el programa le sorprendía con su hija Alejandra Rubio convirtiéndose por un día en presentadora para entrevistarla. Una sorpresa que ha provocado la indignación de las redes.

Tras ello y después de ponerse al frente del último "Aires de fiesta", Terelu Campos se despedía de la audiencia y de sus compañeros de 'Fiesta'. "Gracias a todos compañeros, gracias a la dirección del programa, a todo el equipo de redacción, de producción. Gracias por este verano tan maravilloso. Nos veremos pronto aquí en Telecinco, para empezar el próximo viernes 5 os espero a todos en 'De Viernes'", aseguraba Terelu Campos antes de dar la bienvenida a sus compañeros César Muñoz y Álex Blanquer.

"Yo no puedo con las despedidas", aseveraba Álex Blanquer. "Un placer Terelu tenerte de compañera", añadía la presentadora. "Un placer enorme", apostillaba César Muñoz. "Gracias a todos, gracias. Nos vemos el viernes", terminaba apostillando Terelu Campos haciendo su célebre gesto del corazón con las manos como hace cada semana en 'De Viernes' cuando la presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

César Muñoz y Álex Blanquer dicen adiós a 'Fiesta'

Álex Blanquer y César Muñoz en 'Fiesta'

Después eran César Muñoz y Álex Blanquer los que se despedían de la audiencia de 'Fiesta' tras emitir una promo sobre la vuelta de Emma García. "Todo está listo para la nueva temporada. Sí, con ella, con Emma García. Vuelve 'Fiesta', vuelve renovado, con nuevos colaboradores, sorpresas y muchas ganas de Fiesta el próximo fin de semana, vuelve Emma García, vuelve la sonrisa, vuelve la mejor Fiesta", aseguraba la voz en off.

"No lloréis, no lloréis ha llegado el momento", aseveraba Álex Blanquer dando las gracias a todos los colaboradores que les han acompañado durante el verano. "Ha sido un placer de verdad, ha sido una escuela, nos lo hemos pasado increíble. Un beso enorme, gracias por todo", añadía la presentadora.

"Ha sido un verano inolvidable, a partir del sábado que viene vuelve Emma. has sido la mejor compañera de baile que podía tener. Te llevo en el corazón. Nos vemos muy pronto, portaros mal que ya acaba el mes y eso ya no computa", terminaba diciendo César Muñoz. "Que lo veréis por las tardes, yo no digo nada", añadía Áelx haciendo alusión a que su compañero será el copresentador de 'El tiempo justo' con Joaquín Sánchez. "El día 8, chao", concluía César confirmando la fecha del estreno del nuevo magacín de tarde de Telecinco.