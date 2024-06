Samya, expulsada de ‘MasterChef’ tras casi desatar un incendio en el restaurante de Jordi Cruz

Este lunes 11 de junio, TVE ha ofrecido la gran final de ‘MasterChef 12’ en la que Angela, Samya, Gonzalo y María se jugaban conseguir las dos chaquetillas para luchar en el duelo final. Lo han hecho en dos pruebas de gran altura y que podría haber acabado en tragedia después de que Samya casi quemara las cocinas del ABac.

Y es que después de que María ganara la primera chaquetilla tras ser la mejor en el «Sigue al chef» en el que tenían que replicar un plato de Jesús Sánchez; los otros tres finalistas se enfrentaban a la última prueba de exteriores que se ha celebrado en el restaurante de Jordi Cruz.

Allí, Angela, Samya y Gonzalo han tenido que elaborar cada uno dos platos de un menú diseñado por Jordi Cruz. La primera ha sido la que menos errores había tenido mientras que para Samya no había sido un gran día pues iba lenta y cometió muchos errores.

Pero si ha habido algo por lo que ha destacado la marroquí en esta final ha sido porque casi quema las cocinas del ABaC al irse a que Jordi Cruz le explicara lo que tenía que hacer con su segundo plato. Justo entonces, Gonzalo les avisaba de que tenían una sartén con fuego.

«Chicos tenéis fuego», les avisaba el otro finalista a Jordi Cruz, Samya y Pepe Rodríguez que estaban de espaldas y no se enteraban de que había fuego en las cocinas. «¡Me quema la cocina!», gritaba Jordi Cruz mientras pedía sal para intentar apagar el fuego a la vez que Pepe Rodríguez ponía un paño encima. «Samya casi me quemas la cocina», le cuestionaba el catalán a la concursante.

Es que ella tranquilísima y la cocina ardiendo #MasterChef pic.twitter.com/YaqotPNcQN — MasterChef (@MasterChef_es) June 10, 2024

Samya, cuarta finalista de ‘MasterChef 12’

Después, tras la cata, los jueces dejaban claro que Samya no podía optar al duelo final y que se quedaba en cuarta posición después de haber podido quemar la cocina del ABaC. «Casi es peor que no tenías nada a que me quemaras la cocina. Me da rabia porque sé que lo podías haber hecho mejor pero te has bloqueado. Aun así te voy a agradecer el esfuerzo y la evolución de todas estas semanas, la lucha en contra de todo el universo e incluso contra ti misma, tiene mucho mérito», le decía Jordi Cruz. «Gracias por ser como eres», apostillaba Pepe Rodríguez.