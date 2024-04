Samya tiene este demoledor desencuentro en ‘MasterChef 12’ por el que piden su expulsión

Este miércoles TVE ha ofrecido la quinta gala de ‘MasterChef’, la segunda entrega de esta semana tras emitir el pasado lunes la cuarta como es habitual. En este programa, los aspirantes se han trasladado hasta Las Palmas de Gran Canaria para disfrutar de los carnavales. Ha sido una prueba por equipos llena de tensión sobre todo entre Samya y María.

Un desencuentro que empezaba desde el principio de la prueba de exteriores. Tras haber sido los mejores del primer reto del programa, María y Alberto ejercían de capitanes y para formar sus equipos lo han hecho en negativo, es decir han tenido que elegir con quién no querían trabajar. Y María no dudaba en nombrar a Samya la primera argumentando que la señalaba porque «no he cocinado mucho con ella y todavía no sé por donde cogerla».

Pero como suele ser habitual en ‘MasterChef’ eso no quería decir nada pues nada está escrito. Así, aunque los capitanes empezaban liderando el equipo con el que no quería trabajar el otro luego se cambiaban las tornas. Con ello, María y Samya se veían obligadas a trabajar juntas y la tensión entre ellas estallaba durante el cocinado.

Todo era porque los jueces les sorprendían al decirle a cada uno de los capitanes que tenían que entregar un delantal negro al compañero que creían que peor había trabajado o al que consideraban que se lo merecía. Y María no se lo pensaba ni un segundo al decir que se lo daba a Samya produciéndose el peor enfrentamiento entre las dos.

María, desesperada en ‘MasterChef’: «Saya es una maleducada»

«Samya te tengo que dar el delantal negro porque tengo que elegir a alguien que creo que no lo está haciendo bien», le advertía la capitana. «Perdona pero yo lo estoy haciendo bien», se justificaba la marroquí. «Te veo rechistando demasiado conmigo», le replicaba María. «Sorry pero no», le contradecía Samya sin dejar hablar a su capitana. «Esto me parece mal así que te doy un delantal negro», insistía María. «Para ti», le decía Samya devolviéndoselo.

«Es que te toca, tienes que saber perder», le volvía a decir María. Al ver que no le hacía caso, la capitana perdía los nervios contra ella. «Tienes que aceptar lo que te digo, soy la capitana y si te digo que te pongas el delantal negro te lo pones y punto», decía a gritos María. «Eres la capitana y si no has trabajado bien tú te lo pones tú», le contestaba Samya.

Después, en uno de los confesionarios grabados, María se mostraba contundente contra su compañera. «Samya es una auténtica maleducada y tengo que alterarme para que se entere de lo que le digo, es imposible mantener ningún tipo de comunicación«, aseveraba la capitana del equipo rojo.

Jordi Cruz le quita la razón y defiende a Samya

Más tarde, durante la valoración, volvía a vivirse un desencuentro entre las dos con Jordi Cruz interviniendo. «Es que no me parece justo, yo estaba haciéndolo todo guay y me trae el delantal negro sin argumentos porque tú que eres la capitana tenías que darme directrices y no las dabas», se defendía la marroquí.

«Lo que pasa es que no me escucha y es imposible hablar con ella. No tenía ningún tipo de respeto ni interés. Si no le dan el delantal negro a Samya es demostrar que cuando eres una maleducada y niñata te puedes salir con la tuya», añadía María.

Después, Jordi Cruz no tenía ningún reparo en señalar que las dos se habían perdido el respeto después de que Tamara atacara a Samya por ese asunto. Y lejos de quedarse ahí, el juez aseguraba que la marroquí no se merecía el delantal negro. «Sinceramente creo que el trabajo de Samya en la prueba no era merecedor del delantal negro. Pero las decisiones son así, por un tema de orden, a ella se lo negarás, a mí no», concluía el juez.

La audiencia pide la expulsión de Samya de ‘MasterChef’

